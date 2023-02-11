У Путина 2 состояния – интересно, каким он будет на "шабаше" 22 февраля, – Шейтельман

Российский диктатор Владимир Путин намерен сделать послание в парламент, вероятно, 22 февраля. В тот же день в Москве организуют "митинг-концерт".

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, в течение года полномасштабной войны выступления Путина серьезно деградировали. Началось все с большого выступления на стадионе, а потом все шло хуже и хуже.

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Как изменились речи Путина

Как считает Шейтельман, речи русского диктатора постоянно "ходят по кругу". То туда входит затянутая историческая часть на час о "Рюриковичей", а затем бравада о "русском духе". Иногда все ограничивается просто занудным историческим бредом.

По мнению Шейтельмана, все из-за того, что Путин находится в двух состояниях. У него действительно есть проблемы. Это зависит от его состояния.

Не знаю, это из-за лекарств, или из-за болезней. Видно, что он психически неуравновешенный человек. Не каждый день он одинаков. Вот мы видим Зеленского. И это тот самый Зеленский, выступавший перед Конгрессом США. Не отличается по душевному состоянию и внутренней энергетике. У Путина такого нет. У него 2 переключаемых состояния. Увидим, что будет 22 февраля,

– отметил Шейтельман.

У Путина есть два состояния – Шейтельман: смотрите видео

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