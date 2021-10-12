У Путина допускают постоянные контакты Нуланд и Козака относительно Донбасса

12 октября 2021 , 15:48
Читати новину українською

Источник:

ТАСС

В Кремле заявили о возможности восстановления постоянных контактов с США по урегулированию ситуации на Донбассе. В частности, страна-агрессор заявила о возможности постоянных Дмитрия Козака и Виктории Нуланд.

Нуланд – Заместитель госсекретаря США. Козак – заместитель главы администрации президента России.

Заметьте Украина и ЕС вместе считают Россию стороной конфликта на Донбассе, – Зеленский

Дмитрий Песков – пресс-секретарь Владимира Путина – заявил, что формат переговоров между Нуланд и Козаком якобы может появиться на постоянной основе. В то же время никаких заявлений со стороны США на эту тему не было.

Нуланд прибыла в Москву

  • Нуланд находится под санкциями со стороны России. Их ввели, когда США ввели санкции против России.
  • Ограничения, наложенные на политика фактически запрещали ей въезд в Россию.
  • Вместе с тем 11 октября она прибыла в Москву с рабочим визитом.
  • В планах политика – встречи с высокопоставленными лицами и другими собеседниками.
  • Цель – обсуждение ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов. В частности, СМИ прогнозировали, что политик встретится с заместителями министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и Андреем Руденко.
Автор: Мар'яна Бекало