У Путина есть три причины объявить войну Украине 9 мая

Если говорить о логике действий российского президента, ему вряд ли следует объявлять реальные военные действия против Украины и говорить о войне.

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Однако мы уже неоднократно с вами видели, что путинская логика не подчиняется той, которую мы пытаемся проанализировать с точки зрения необходимости тех или иных поступков, которые мог бы совершить политический деятель, находящийся в состоянии хладнокровия.

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Как раз хладнокровие, мне кажется, Путин за эти 70 с лишним дней, если говорить о дне до 9 мая, уже потерял и будет терять с каждым новым днем. Он может решить, что ему действительно выгодно объявить войну.

Здесь есть несколько очень важных моментов. Первый момент касается того, что Путин может быть уверен, что нравится гражданам РФ мобилизация или не нравится, но ему будет гораздо легче с юридической точки зрения провести эту открытую мобилизацию и продемонстрировать Украине и Западу, что он не собирается отказываться от своих планов.

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Такая мобилизация, кстати, может быть связана не с желанием российского президента усилить свои вооруженные силы, а с психологическим давлением на Украину: вот видите, я могу собрать 500-600 тысяч новых солдат и послать их на вашу страну. Чем быстрее вы капитулируете, чем быстрее вы остановите сопротивление российским вооруженным силам уже сейчас, тем для вас будет лучше.

Второй момент может быть связан с ситуацией на постсоветском пространстве. Российский президент может быть уверен, что именно после того, как объявит войну Украине, он сможет уже на полных правах требовать участия в этой войне стран-членов Организации договора о коллективной безопасности. Мы часто забываем эти государства, однако для Путина это может быть важно.

Если объявляется война Украине, тогда государства-члены ОДКБ могут расцениваться российским политическим руководством как те, кто должен прислать свои вооруженные силы на фронт с Украиной.

Мы видим, что в последние недели белорусский диктатор Александр Лукашенко делает все возможное, чтобы избегать участия своих вооруженных сил в войне с соседним государством. Хотя бы потому, что никакой войны нет и никаких юридических обязательств перед президентом России Владимиром Путиным посылать своих солдат на украинский фронт. Если Путин объявит войну, Лукашенко по сути, по крайней мере, с точки зрения логики руководства РФ, лишится возможности избегать участия в боевых действиях. И это тоже нужно понять.

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И также достаточно важный момент для других бывших советских республик – скажем, для того же Казахстана, руководство которого тоже могут просить прислать своих военных на фронт войны с Украиной хотя бы символично. И напоминать, что в трудный для президента этой страны Касим-Жомарта Токаева момент российский президент Владимир Путин направил свои войска в Казахстан, хотя для этой страны никакая внешняя угроза не существовала на тот момент. А России чревата реальная проблема со стороны Украины. Россия уже находится в войне с этим "нацистским" (по мнению Кремля – 24 канал) государством, которую поддерживают США и другие страны Запада.

И здесь опять не вопрос в том, действительно ли Путину нужны солдаты из Казахстана на войне с Украиной. Здесь вопрос в том, чтобы уничтожить для своих союзников всякую возможность маневра. Чтобы поссорить окончательно и Казахстан, и Армению, и другие страны-участники ОДКБ с коллективным Западом, уничтожить возможности любых собственных переговоров и контактов бывших советских республик с западными странами. И, таким образом, облегчить создание в будущем того Союзного государства, о котором продолжают грезить в Кремле.

Так что, с точки зрения самого Владимира Путина, в объявлении войны Украине для него может быть больше плюсов, чем минусов. Ну, и не будем еще напоминать, что объявление такой войны откроет для Путина путь более серьезно угрожать применением ядерного оружия в такой войне, хотя бы тактического; что Путин может не воспринимать те жесткие сигналы, которые мы слышим от западных стран, когда в Москве говорят о ядерном оружии как о реальном инструменте применения в военных действиях.

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Не знаю, состоится ли такая идея 9 мая или именно во время торжеств 9 мая Владимир Путин объявит о войне Украине. Однако вполне предполагаю, что сама опция объявления такой войны сегодня рассматривается в Кремле как вполне реалистичная, если вообще можно охарактеризовать действия русского диктатора как некий политический реализм.

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