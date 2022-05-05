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Однак ми вже неодноразово з вами бачили, що путінська логіка не підкоряється тій, яку ми намагаємося проаналізувати з погляду необхідності тих чи інших вчинків, які міг би зробити політичний діяч, котрий перебуває у стані холоднокровності.

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Якраз холоднокровність, мені здається, Путін за ці 70 з гаком днів, якщо говорити про день до 9 травня, вже втратив і буде втрачати з кожним новим днем. Він може вирішити, що йому дійсно вигідно оголосити війну війною.

Тут є кілька досить важливих моментів. Перший момент стосується того, що Путін може бути впевнений, що подобається громадянам РФ мобілізація або не подобається, але йому буде набагато легше з юридичного погляду провести цю відкриту мобілізацію й продемонструвати Україні й Заходу, що він не збирається відмовлятися від своїх планів.

Така мобілізація, до речі, може бути пов'язана не з бажанням російського президента посилити свої збройні сили, а з психологічним тиском на Україну: от бачите, я можу зібрати аж 500 – 600 тисяч нових солдатів і послати їх на вашу країну. Тож чим швидше ви капітулюєте, чим швидше ви зупините опір російським збройним силам вже зараз, тим для вас буде краще.

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Другий момент може бути пов'язаний із ситуацією на пострадянському просторі. Російський президент може бути переконаний, що саме після того, як оголосить війну Україні, він зможе вже на повних правах вимагати участі у цій війні країн-членів Організації договору про колективну безпеку. Ми часто забуваємо про ці держави, однак для Путіна це може бути важливо.

Якщо оголошується війна Україні, тоді держави-члени ОДКБ можуть розцінюватися російським політичним керівництвом як такі, що мають надіслати свої збройні сили на фронт з Україною.

Ми бачимо, що впродовж останніх тижнів білоруський диктатор Олександр Лукашенко робить все можливе, щоб уникати участі своїх збройних сил у війні із сусідньою державою. Хоча б тому, що ніякої війни немає і ніяких юридичних зобов'язань перед президентом Росії Володимиром Путіним надсилати своїх солдатів на український фронт. Якщо Путін оголосить війну, Лукашенко по суті, принаймні з погляду логіки керівництва РФ, позбудеться можливості уникати участі у бойових діях. І це теж потрібно усвідомити.

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І також є досить важливим момент для інших колишніх радянських республік – скажімо, для того ж Казахстану, керівництво якого теж можуть просити надіслати своїх військових на фронт війни з Україною хоча б символічно. І нагадувати, що у важкий для президента цієї країни Касим-Жомарта Токаєва момент російський президент Володимир Путін надіслав свої війська до Казахстану, хоча для цієї країни ніяка зовнішня загроза не існувала на той момент. А Росії загрожує реальна проблема з боку України. Росія вже перебуває у війні з цією "нацистською" (на думку Кремля – 24 канал) державою, яку підтримують США та інші країни Заходу.

І тут знову не питання в тому, чи Путіну дійсно потрібні солдати з Казахстану на війні з Україною. Тут питання в тому, щоб знищити для своїх союзників будь-яку можливість маневру. Щоб посварити остаточно і Казахстан, і Вірменію, й інші країни-учасниці ОДКБ із колективним Заходом, знищити можливості будь-яких власних перемовин і економічних контактів колишніх радянських республік із західними країнами. І, таким чином, полегшити створення у майбутньому тієї Союзної держави, про яку продовжують марити в Кремлі.

Отже, з погляду самого Володимира Путіна, в оголошенні війни Україні для нього може бути більше плюсів, ніж мінусів. Ну, і не будемо ще й нагадувати, що оголошення такої війни відкриє для Путіна шлях більш серйозно погрожувати застосуванням ядерної зброї у такій війні, хоча б тактичної; що Путін може не сприймати ті жорсткі сигнали, які ми чуємо від західних країн, коли в Москві говорять про ядерну зброю як про реальний інструмент застосування у воєнних діях.

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Не знаю, чи відбудеться така ідея 9 травня, чи саме під час урочистостей 9 травня Володимир Путін оголосить про війну Україні. Однак цілком припускаю, що сама опція оголошення такої війни сьогодні розглядається в Кремлі як цілком реалістична, якщо взагалі можна схарактеризовувати дії російського диктатора як якийсь політичний реалізм.

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