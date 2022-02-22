У Путина не останется проблем, – журналист сказал, почему Запад не введет сразу все санкции.

Кремль столкнулся с серьезными санкциями после признания боевиков. В то же время, Запад, вероятно, пока не будет применять максимально жесткие ограничения против России.

Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист Андрей Остальский. По его словам, логика Запада может быть такой: "Если мы потратим сразу все приготовленные санкции, то не останется дубинки, которой можно будет наказывать Россию за расширение агрессии".

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Запад ударил первой "легкой палочкой"

"Есть даже предположение, что если полностью зарядить санкции против всех банков, главных олигархов – уже никаких проблем у Путина не останется", – сказал Андрей Остальский.

Журналист объяснил, что в случае введения против России сразу всех санкций, глава Кремля может руководствоваться логикой "я все потерял, так что могу делать, что хочу".

Пока Запад ударил первой "легкой палочкой", сказал Остальский. В то же время премьер Великобритании Борис Джонсон подчеркивал, что более серьезный инструмент применят, если агрессия России будет расширяться.

Можно спорить и говорить: "Все уже свершилось, российские танки на украинской территории официально, поэтому нужно вводить все". Но есть и такая логика, что нужно что-то придержать. Андрей Остальский Журналист

Остальский о санкциях против России: смотрите видео​

Санкции против России: коротко