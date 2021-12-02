У Путина нет шансов выиграть войну, – Пионтковский

Мировое сообщество не исключает возможности полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Однако, даже в случае войны Владимир Путин не сможет победить.

Об этом в эфире 24 канала заявил российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, все эксперты в генеральном штабе объясняли Путину, что в войне против Украины Россия не будет победителем.

Обратите внимание Условия созданы, – российский журналист предположил, пойдет ли Путин войной против Украины

Россию предупредили

В случае наступления Россия столкнется с сопротивлением украинской армии. В то же время, санкции, которые ввел Запад, и заявления на встречах в Риге, Стокгольме и Вашингтоне – стали предупреждением, отметил публицист.

Он добавил, что последней ставкой Кремля была надежда на группировку "Путинферштейер" внутри американской администрации. Но министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен твердо стоят на позиции США по поддержке Украины.

Немцов предупреждал, – Пионтковский

"Путинферштеер" – немецкий политический неологизм, который буквально переводится как "понимающий Путина". Это унизительное название политиков и экспертов, выражающих сопереживание Владимиру Путину.

"У него (Путина – 24 канал) нет никаких шансов выиграть эту войну", – сказал Андрей Пионтковский.

Он напомнил, что российский политик Борис Немцов за 2 дня перед своей смертью предупредил в интервью украинскому телевидению: "Имейте в виду, что Путин сумасшедший". По мнению Пионтковского, именно от этого зависит решение президента России.

Пионтковский о вероятном наступлении России: смотрите видео

Вероятное наступление России: коротко