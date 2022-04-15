У Путина остался последний аргумент

Короткая история этой войны. Воры грабили Россию двадцать лет, а чтобы граждане не слишком волновались на этот счет, щедро платили за пропаганду "традиционных ценностей".

Пропагандисты знали, что никаких таких ценностей нет, кроме одной – войны, грозной славы нашего великого оружия и можем повторить.

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Российские воры поверили своей же пропаганде

Воры смотрели собственную пропаганду и она им нравилась, они поверили в то, что имеют грозную славу, захотели повторить.

В 2022 году воры двинули свою армию, состоящую из нищих солдат, живущих на окраинах ограбленной ими страны, на убой.

Путин и его окружение поверили своим же пропагандистам / Фото Getty Images

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Россия проиграла

Разворованная страна и армия сошлись в битве с Европой и проиграли. Флагман флота ценой почти в миллиард долларов бесславно затонул.

У воров остался последний аргумент: ядерная война со всем миром.

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