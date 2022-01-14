У Путина отреагировали на предложение Зеленского о трехсторонней встрече

В Кремле отреагировали на предложение Владимира Зеленского к Джо Байдену провести трехсторонние переговоры вместе с Владимиром Путиным. Там заявили, что ничего не поступало.

Соответствующее заявление сделал спикер Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом он сообщил российским изданиям.

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В Кремле отреагировали на предложение Зеленского организовать трехсторонние переговоры

Нет. Пока ничего не поступало,

– сказал Песков о предложении Зеленского.

Кроме того, ссылаясь на источники, издание написало, что якобы Украина, предлагая провести трехсторонний саммит на самом высоком уровне, не обозначила вопрос для обсуждения.

Кстати, речь идет о заявлении Владимира Зеленского к президенту США Джо Байдену. В нем 14 января президент Украины предложил Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина. Сейчас официальный Киев ожидает ответа от России. Известно, что Штаты восприняли предложение с интересом.

Последние новости о нормандском формате

13 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время состоится встреча представителей "нормандской четверки". Однако точной даты политик не назвал.

7 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Германия в течение следующих недель инициируют очередную встречу в нормандском формате.

Кстати, последний раз встреча в нормандском формате прошла в декабре 2019 года. С тех пор Кремль блокирует переговоры.

Встречи в четырехстороннем формате (Украина, Германия, Франция и Россия) организовали для обсуждения вопроса относительно агрессии России против Украины.

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