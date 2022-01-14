У Путина отреагировали на предложение Зеленского о трехсторонней встрече
Источник:"РИА Новости"
В Кремле отреагировали на предложение Владимира Зеленского к Джо Байдену провести трехсторонние переговоры вместе с Владимиром Путиным. Там заявили, что ничего не поступало.
Соответствующее заявление сделал спикер Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом он сообщил российским изданиям.
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В Кремле отреагировали на предложение Зеленского организовать трехсторонние переговоры
Нет. Пока ничего не поступало,
– сказал Песков о предложении Зеленского.
Кроме того, ссылаясь на источники, издание написало, что якобы Украина, предлагая провести трехсторонний саммит на самом высоком уровне, не обозначила вопрос для обсуждения.
Кстати, речь идет о заявлении Владимира Зеленского к президенту США Джо Байдену. В нем 14 января президент Украины предложил Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина. Сейчас официальный Киев ожидает ответа от России. Известно, что Штаты восприняли предложение с интересом.
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