Путин боится за свою жизнь больше чем раньше, – Палиса о ситуации в России

Нынешний парад в Москве заставил россиян задуматься на правильном ли пути их страна. Они сравнили парад в 2022 и 2026 годах. Еще несколько лет назад никто не переживал, что может быть поражен на Красной площади. Сейчас же Кремль дипломатическим путем и угрозами пробовал договориться, чтобы по Москве 9 мая не били. Это не похоже на победу.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса, подчеркнув, что в этом есть большая заслуга Сил обороны Украины.

Что начинает осознавать Путин и его окружение?

Недовольство в России становится все более заметным, причем как во властных кругах, так и среди рядовых граждан. Дают о себе знать регулярные атаки СОУ вглубь России. Для кардинального изменения ситуации в стране-агрессоре, как заметил заместитель руководителя ОПУ, нужен ряд факторов в комплексе.

Мне хочется верить, что в высоких российских кругах, особенно в последнее время, консолидируется и развивается и мысль, что наверное пришло время завершать (войну – 24 Канал),

– озвучил Палиса.

Он напомнил, что история демонстрирует, что смена политического режима в России в разные годы происходила очень кроваво и с тяжелыми последствиями для этого государства, российского народа, близлежащих стран. Нынешний парад на 9 мая, как отметил заместитель руководителя ОПУ, показал, что глава Кремля очень переживает за свою безопасность.

"Путин боится за свою жизнь больше чем раньше. Боится ли он в классическом понимании этого слова? Вряд ли так, как обычный рядовой человек. Но по сравнению с предыдущими годами, я думаю, больше. Потому что, несмотря на все потуги, попытки, планы, привлеченные ресурсы, он все равно не может достичь цели", – констатировал Палиса.

Заметьте! По мнению командира 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Героя Украины Юрия Федоренко, Путина физически устранит его ближайшее окружение, а потом обвинит во всех проблемах, которые сейчас существуют в России. Он указал на то, что именно российский диктатор, начав войну, завел свою страну в кризис, из которого для того, чтобы выйти, понадобится не один десяток лет.

Павел Палиса убежден, что к российскому диктатору все-таки приходит понимание, так же как и к его окружению, что в ближайшем будущем их достичь в таком виде, в котором он декларировал в начале вторжения, нереально. Более того, сегодня становится очевидным, что Путин не просто не получил желаемого, а получил прямо противоположное.

"Основные 2 вещи, которые заявил Путин за несколько часов до начала (полномасштабного вторжения, – 24 Канал) в своем видеообращении – это денацификация и демилитаризация. И по первому, и по второму пункту он сейчас имеет абсолютно противоположный результат. То есть 9 мая, пожалуйста, денацифицировал? Разве что себя. Демилитаризовал? Абсолютно нет. Наоборот, мы имеем способности бить на тысячи километров в глубину России, которых у нас в начале не было", – подчеркнул Палиса.

Подытоживая, бригадный генерал указал на то, что это стимулировало развитие ВСУ к совершенствованию, к поиску способов, как действовать в тех условиях, в которых мы есть. Сегодня мир видит мощь украинских защитников, в том числе и за океаном. На днях госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сделал заявление о том, что сейчас Вооруженные Силы Украины – это самая мощная армия Европы.

Путин заговорил о приближении конца войны: что это значит?

Ранее заместитель руководителя ОПУ Павел Палиса прокомментировал свежее заявление российского диктатора, который озвучил, что завершение боевых действий уже близко. По мнению бригадного генерала, таким образом он пытается проверить реакцию российского населения.

Палиса заметил, что Кремлю как-то надо будет готовить россиян и объяснять им, что якобы цели России в войне против Украины достигнуты, хотя это и не так. Для этого власть будет продвигать определенные месседжи в информполе.

Россияне устали от войны и не понимают перспектив

Напомним, что политолог Александр Морозов в своей недавней оценке событий в России выразил убеждение, что российское население испытывает усталость от войны. Об этом свидетельствуют и результаты соцопросов, которые сигнализируют, что рейтинг Путина продолжает падать. По его словам, граждане не понимают уже ни целей этих боевых действий, ни перспектив. Добавляется к этому и кризис в экономике, который общество на себе особенно ощущает.

Политолог обратил внимание на то, что негативные настроения охватили не только рядовых россиян, но и известных состоятельных лиц и даже лояльных к Путину "патриотов". В частности, предпринимательница в сфере информационных технологий, которая занималась кибербезопасностью вместе с российскими силовиками Наталья Касперская выразила возмущение жесткими мерами власти по блокированию не только интернета, но и VPN.

Отдельная волна недовольства образовалась среди так называемых российских "военкоров", им существенно закручивают гайки и любая критика военного командования или провалов армии может теперь обернуться для них реальным сроком заключения. Из-за постоянных угроз из Кремля у них зародилась паника.