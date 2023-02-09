У Путина произошло очередное нападение маразма: говорит, что "не начинал боевых действий"

Кремлевский диктатор Владимир Путин в очередной раз пробил дно. В этот раз глава Кремля заявил, что якобы Россия не начинала никаких боевых действий, а "хочет их завершить".

Новое заявление Путина активно цитируют российские СМИ, сообщает 24 Канал. Кремлевский диктатор снова решил провести "урок истории".

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Новая порция бредовых от Путина

Владимир Путин заявил, что боевые действия начались в Украине в 2014 году с "государственного переворота" – так диктатор называет Революцию Достоинства. Затем, по его словам, начались "события в Крыму". Похоже, у Путина проблемы с памятью, ведь эти "события" связаны с так называемыми "зелеными человечками", которые начали захват полуострова, что привело к его оккупации.

Начало "бурной деятельности" боевиков в Донецкой и Луганской областях Путин также называет "событиями" на Донбассе и цинично убеждает, что войну на Востоке начала якобы именно Украина. Кажется, кремлевский диктатор хочет убеждать, что до 2022 года якобы Россия была не причастна к войне, однако уже весь мир уверен в противоположном.

8 февраля в Гааге на брифинге Специальной следственной группы по делу о сбитии самолета MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года обнародованные записи разговора Путина с одним из предводителей боевиков Игорем Плотницким. Эти записи доказывают непосредственный контроль Путина над боевиками. Кроме того, по данным следствия, решение о предоставлении оружия террористам также принимал лично Путин, в том числе ЗРК "Бук", с которого боевики и сбили самолет.

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