У Путина "с сожалением восприняли" заявление Зеленского о возможной полномасштабной войне

Владимир Зеленский не исключает, что полномасштабная война с Россией все же может наступить. В то же время в Кремле считают такие заявления "апокалиптическими".

Об этом сообщают российские СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что они "с сожалением восприняли заявление украинского лидера".

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В Кремле раскритиковали мнение Владимира Зеленского и считают его неуместным.

Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям,

– сказал Песков.

Заявление Зеленского: о чем говорится

Владимир Зеленский на форуме YES Brainstorming сказал, что допускает возможность полномасштабной войны.

По его словам, это было бы самой большой ошибкой России.

Он считает, что после такого шага агрессора больше никогда не будет существовать соседства России, Украины и Беларуси.

Зеленский подчеркнул, что полномасштабная война – это самое страшное, что он может себе представить.