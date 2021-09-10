У Путина "с сожалением восприняли" заявление Зеленского о возможной полномасштабной войне

10 сентября 2021 , 16:57
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Источник:

24 канал

Владимир Зеленский не исключает, что полномасштабная война с Россией все же может наступить. В то же время в Кремле считают такие заявления "апокалиптическими".

Об этом сообщают российские СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что они "с сожалением восприняли заявление украинского лидера".

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В Кремле раскритиковали мнение Владимира Зеленского и считают его неуместным.

Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям,
– сказал Песков.  

Справка. Ранее уже была реакция председателя комитета Российской Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова. Он заявил, что якобы полномасштабная война возможна только при провокации Киева.

Заявление Зеленского: о чем говорится

  • Владимир Зеленский на форуме YES Brainstorming сказал, что допускает возможность полномасштабной войны.
  • По его словам, это было бы самой большой ошибкой России.
  • Он считает, что после такого шага агрессора больше никогда не будет существовать соседства России, Украины и Беларуси.
  • Зеленский подчеркнул, что полномасштабная война – это самое страшное, что он может себе представить.
Автор: Тетяна Пасічник