У Путина тяжелая форма рака – ему осталось жить до 3 лет, – СМИ

Глава Кремля вероятно страдает тяжелой формой быстро прогрессирующего рака. По данным источника в российской разведке, врачи дали Владимиру Путину максимум три года жизни.

Об этом сообщил источник в российской разведке. Один из офицеров ФСБ на условиях анонимности сказал, что 69-летнему президенту России осталось жить не больше двух-трех лет.

Важно "Путин – глубоко больной человек": Фейгин прокомментировал состояние здоровья главы Кремля

По словам информированного источника, болезнь означает, что Путин также теряет зрение , а его конечности неконтролируемо дрожат.

Нам говорят, что он страдает от головной боли, и когда он появляется на телевидении, ему нужны кусочки бумаги, на которых все написано прописными буквами, чтобы прочитать то, что он собирается сказать. Они так велики, что любая страница может вместить только пару предложений. Его зрение серьезно ухудшается,

– сказал один из офицеров ФСБ.

Путин выглядит больным

На прошлой неделе Путин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Сочи. На камерах было заметно, как российский президент неловко выворачивает ноги, чтобы сесть.

На нездоровый вид Путина обратили внимание и когда тот встречался с министром обороны России Сергеем Шойгом. Тогда глава Кремля имел набухшее лицо и руки, плотно обхватившие крышку стола.

Слухи о плохом состоянии здоровья российского диктатора еще обострились после парада на 9 мая в Москве. Дело в том, что во время "победобеседания" он выглядел хило и неуверенно, а еще сидел, накинув на ноги плед.

Что об этом говорят другие эксперты

А недавно в Офисе Президента рассказали, что располагают данными о том, что Владимиру Путину вызвали скорую помощь . Злое кремлевскому диктатору стало посреди ночи. Советник главы Офиса Президента пояснил, что помощь вызвали прямо к постели главы России. Однако Алексей Арестович уточнил, что даже без этой информации можно посмотреть на Путина, заметить, как он выглядит.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что у Путина несколько тяжелых заболеваний , одно из которых – рак. По его словам, разведка владеет точной информацией, что Путин находится в крайне плохом психоэмоциональном и физиологическом состоянии.

Подобную информацию предоставил российский олигарх , приближенный к Кремлю. Он рассказал, что у Путина рак крови, и добавил, что у президента России проявляются симптомы безумия.

Журналист-расследователь Христо Грозев также рассказывал о болезни Путина . В его распоряжении оказалась запись разговора российского олигарха, который считает, что смерть Путина – это гораздо лучше, чем продолжение войны против Украины.

Грозев сказал, что в близком окружении Путина хотят его смерти: смотрите видео