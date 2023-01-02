У Путина в 2023 году появится новая проблема, которая не даст ему покоя

У Владимира Путина в течение 2023 года будет новая проблема, с которой он будет бороться. Речь идет о женщинах и матерях, которые потеряли своих родных на войне в Украине.

Именно они, по мнению российского политолога и эксперта из стран Центральной Европы Ивана Преображенского, станут самым большим источником потенциальной нестабильности в России в 2023 году. Им ведь уже нечего терять.

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Что ждет Путина в 2023 году

У них активизируется чувство "последней правды", и они – идеальные борцы с режимом… У них будет идея – бороться с государством, наказать его за смерть близкого человека,

– рассказал Преображенский.

По его словам, Кремль будет подавлять протесты. Однако объяснил, что Россия очень патриархальная страна, и правители знают, что борьба с женщинами является непопулярным и трудным делом.

"Теперь Кремль не будет спокойно наблюдать, как формируются комитеты солдатских матерей... Россия будет более агрессивным полицейским государством", – пояснил эксперт.

Он считает, что матери и женщины русских солдат подвергнутся жесточайшим репрессиям.

Кроме того, финансовая элита в России поделена на две группы: "партия 23 февраля", которые хотели бы вернуться к жизни перед полномасштабным вторжением в Украину, однако не будет бунтовать против Путина. Ведь потеряет и то, что сейчас имеет. Наиболее ярким представителем второй группы является Евгений Пригожин.

Однако Иван Преображенский считает, что режим Путина будет умело маневрировать между группами и ограничивать их влияние.

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