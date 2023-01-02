Саме вони, на думку російського політолога та експерта з країн Центральної Європи Івана Преображенського, стануть найбільшим джерелом потенційної нестабільності в Росії у 2023 році. Адже їм вже нічого втрачати.
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Що чекає на Путіна у 2023 році
У них активізується відчуття "останньої правди", і вони – ідеальні борці з режимом… У них буде ідея – боротися з державою, покарати її за смерть близької людини,
– розповів Преображенський.
За його словами, Кремль буде придушувати протести. Проте пояснив, що Росія – дуже патріархальна країна, та правителі знають, що боротьба з жінками є непопулярною та важкою справою.
"Тепер Кремль не буде спокійно спостерігати, як формуються комітети солдатських матерів... Росія буде значно агресивнішою поліцейською державою", – пояснив експерт.
Він вважає, що матері та жінки російських солдатів піддадуться найжорстокішим репресіям.
Окрім того, фінансова еліта в Росії поділена на дві групи: "партія 23 лютого", які хотіли б повернутись до життя перед повномасштабним вторгненням в Україну, проте не бунтуватиме проти Путіна. Адже втратить й те, що зараз має. Найбільш яскравим представником другої групи є Євгєній Пригожин.
Проте Іван Преображенський вважає, що режим Путіна вміло маневруватиме між групами та обмежуватиме їхній вплив.
Останні заяви про ситуацію в Росії
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