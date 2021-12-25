У Путина заявили, что Россия "первой не нападает"

У Владимира Путина заявили, что Москву якобы безосновательно обвиняют в подготовке вторжения в Украину. Мол, Россия никогда не нападает первой".

Соответствующее заявление о якобы миролюбии государства-агрессора сделал 25 декабря пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

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Заявление о том, что Россия "первой не нападает"

Длительное время Россия накапливает войска и технику вблизи границ с Украиной. В связи с этим Пескова спросили, просчитывает ли Москва свои шаги наперед.

В ответ спикер Путина сказал, что "Россия первой никогда ни на кого не нападала". То есть в Кремле вновь опровергли информацию о возможном полномасштабном вторжении на территорию Украины.

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, Украина и весь цивилизованный мир придерживаются мнения, что Россия – агрессор, она оккупировала часть Донбасса и ведет там войну. А в последнее время активно стягивает войска к украинским границам. Однако в Кремле в попытках эскалации постоянно обвиняют как не Украину, так Запад.