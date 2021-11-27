У родителей и медиков разные версии: в Черкассах 3-летний мальчик получил ожоги на операции

В Черкассах в больнице произошла чрезвычайная ситуация с ребёнком. Во время хирургического вмешательства 3-летний мальчик получил травму.

Речь идет об ожогах на коже головы. Почему так произошло – объяснения у родителей и врачей совершенно разные.

Обратите внимание Несовершеннолетнему мажору, совершившему на Infiniti ДТП, назначили психиатрическую экспертизу

Откуда у ребенка ожоги: в Черкассах в больнице ребенок получил травмы

Во время хирургического вмешательства в одной из больниц Черкасс получил ожоги 3-летний мальчик.

Ему должны были удалить нарост возле уха, но этого так и не сделали.

Во время операции что-то произошло, и в палату ребенка привезли с ожогами на коже головы.

Почему так произошло – объяснения разные.

Родители говорят, что когда их ребенок был на операционном столе, у медиков якобы заискрила аппаратура. А это могло повлечь загорание постели, на которой лежал ребенок под анестезией.

говорят, что когда их ребенок был на операционном столе, у медиков якобы заискрила аппаратура. А это могло повлечь загорание постели, на которой лежал ребенок под анестезией. А вот врачи утверждают, что аппаратура у них исправна. А операцию они прекратили, потому что увидели странную реакцию организма мальчика на хирургическое вмешательство.

Сейчас ребенок уже в сознании после анестезии и находится под восстановительными капельницами. Родители планируют завершить операцию в другом заведении.



Откуда появились ожоги у ребенка во время операции – пока непонятно / Скриншот из видео ТСН

В этот же день: