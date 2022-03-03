В России хотят отправлять на войну тех, кто вышел на акции против войны

В России власти хотят отправлять на войну против Украины вышедших на акции против нее. Так называемый закон предложили депутаты признанной нелегитимной русской Думы.

Документ был обнародован на сайте нижней палаты парламента России. Об этом стало известно 3 марта – на восьмой день войны, которую Россия начала против Украины.

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Россия хочет отправить на войну протестующих

В Госдуму России внесли так называемый проект закона о призыве "на военную службу на Донбасс" тех, кто был привлечен к ответственности за участие в акциях против войны, которую Россия начала против Украины.

Предварительно проект закона подали так называемые "депутаты" российской Думы якобы от Донбасса.



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