У России важная задача: что задумал Путин и как должна реагировать украинская власть

Украина – демократическое государство, поэтому ограничение свободы слова или политической деятельности пророссийских сил в стране может привести к негативным последствиям и сыграть "на руку" Кремлю.

Если Украина выбирает демократию, то власть должна найти способ работать с рисками в виде пророссийских сил. Об этом в комментарии 24 каналу сказал политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" Петр Бурковский.

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"Задача России – подорвать доверие западных союзников к Украине"

Петр Бурковский отметил, что если Украина будет считаться "не демократическим государством", то это повредит поддерживать партнерские отношения с западными государствами. Когда речь идет о подталкивании к каким-то радикальным действиям на уровне: "давайте кого-то запретим", "кого-то ущемим" – это наоборот может играть на руку России, объяснил аналитик.

Кроме того, что у России есть задача – распространять свой нарратив и свои месседжи на территории Украины, гораздо более важная задача для Кремля – уничтожить имидж Украины как демократического государства и таким образом подорвать доверие наших западных союзников. Петр Бурковский Политический аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива"

Украина должна действовать согласно закону

Поэтому украинской власти нужно четко соблюдать закон. Это касается не только, например, корпоративного управления, избирательного законодательства, соблюдения верховенства права. А в том числе взаимоотношений между властью и оппозицией.

Когда Зеленский закрывал эти телеканалы, то было не только полномочия СНБО, но и понимание этих действий и невозражение со стороны западных государств, что очень важно. В идеальном мире было бы хорошо, если бы таких политических сил не существовало, но в реальном мире нам надо делать выбор между авторитаризмом и демократией,

– добавил Эксперт.

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По словам аналитика, если мы делаем выбор в пользу демократии, то, увы, в том виде, в котором сейчас есть пророссийские силы в Украине – "ОПЗЖ", "Партия Шария", которая получила голоса и прошла в ряд местных советов, группы депутатов других партий, которые исповедуют пророссийские взгляды, не должны работать в государственных органах. Но Украине нужно работать с этими рисками другим способом – не силовом.



Петр Бурковский / Фото Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива"

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