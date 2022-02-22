В России признались, что уже несколько месяцев готовят почву для признания боевиков

Владимир Путин "легитимизировал" боевиков на Донбассе. Это не спонтанный шаг, к такому коварному сценарию Россия готовилась уже давно.

Об этом свидетельствуют высказывания российского премьер-министра Михаила Мишустина. 21 февраля он призвал главу Кремля признать псевдореспублики на Донбассе, пишет 24 канал.

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Россия уже давно готовилась признать своих наемников

Признание боевиков обсуждали на заседании совета безопасности России. В его ходе Мишустин подчеркнул, что Москва уже долгое время готовится к возможной реакции международного сообщества.

Очевидно, говорилось о введении жестких санкций, о которых неоднократно предупреждали ряд государств. По словам российского премьера, "подготовка длится уже много месяцев".

Я имею в виду, прежде всего, импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться. Они, эти риски, уже достаточно хорошо проработаны,

– дерзко утверждал Мишустин.

Как он убеждал, Россия хорошо понимает, что будет происходить в случае ограничения, в частности импорта высоких технологий. Учитывая это, власти государства-агрессорки сформировали группы, которые будут прорабатывать реакцию и дальнейшие шаги.

Как реагирует мир на признание Россией боевиков

ОБСЕ осудило признание боевиков на оккупированных территориях. Там подчеркнули, что это нарушение международного права и призвали Россию отменить решение.

Канада подчеркнула, что говорится о грубом нарушении суверенитета Украины. Там поддерживают наше государство и пообещали ввести экономические санкции.

Осуждают действия Путина и немецкий канцлер Олаф Шольц, лидеры США и Франции – Джо Байден и Эммануэль Макрон. Они соглашаются, что это нарушение минских соглашений.

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