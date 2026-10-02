"У России уже есть четкие планы нападения на страны ЕС": Сибига сделал громкое заявление

Кремль уже подготовил планы нападений на страны ЕС. Такие данные получили разведывательные службы Украины и ее партнеров.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами, сообщает "Укринформ".

Что задумала Россия против Европы?

По словам Сибиги, цель России – ослабить поддержку Украины, в частности посредством давления и операций на территории европейских государств.

Министр отметил, что речь идет уже не только о гибридных действиях, но и о диверсиях и саботаже.

По его мнению, европейским странам нужно готовиться к возможным угрозам.

И европейские спецслужбы, и мы располагаем данными о планах России. Четко разработанные планы с целью нападения на ту или иную европейскую страну. Они есть. И спецслужбы об этом знают. И к этому нужно готовиться. Самое главное – предотвратить,

– подчеркнул дипломат.

Накануне в выступлении на Валдае Владимир Путин фактически предупредил о своих агрессивных планах в отношении Европы.

Глава Кремля надеялся, что после прихода к власти в США Дональда Трампа Украина капитулирует, оставшись без американской помощи. Однако этого не произошло. И прежде всего благодаря поддержке со стороны стран Европы.

Теперь российский диктатор пытается запугать Европу, чтобы та перестала помогать Украине.

Напомним, Россия продолжает провокации против европейских стран, в частности с использованием беспилотников.

По словам политолога Петра Олещука, недавние заявления Москвы по поводу Калининграда также сопровождаются ядерными угрозами.

Он предположил, что Россия может использовать тему якобы блокады Калининградской области как предлог для военной операции. В таком случае под угрозой может оказаться Сувальский коридор между Польшей и Литвой.