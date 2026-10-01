Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог и аналитик по международной политике Петр Олещук. Россия уже усиливает провокации против Европы. А местные спецслужбы даже не исключают сценарий, по которому РФ попытается проверить готовность НАТО противостоять угрозе уже в ближайшие месяцы. Речь идет как об атаках дронами, кибератаках, так и об ограниченных военных операциях.

Как Россия может напасть на Европу?

По словам Олещука, буквально сегодня посольство РФ в Ирландии начало угрожать ядерным ударом в случае попыток изолировать Калининградскую область. Все это вполне может "разрастись" даже до военной операции.

В целом россияне вполне могут использовать фейковую "блокаду" Калининградской области и начать боевую операцию по "деблокированию". Под угрозой тогда окажется Сувальский коридор, расположенный между Польшей и Литвой.

Уже прорисовывается план, который россияне могут применить в отношении Калининградской области. Много говорилось о Сувальском коридоре. И вот все эти странные заявления о ядерном оружии и блокаде. Не исключено, что Россия может объявить о блокаде Калининградской области, а затем провести операцию по деблокированию, угрожая применить ядерное оружие. Это было бы вполне в их духе,

– отметил Олещук.

Как Россия может начать войну против Европы: смотрите видео 24 Канала

Страны НАТО действуют сейчас чрезвычайно сдержанно. Они находятся в проигрышной позиции, ведь не готовы жестко отвечать на провокации со стороны России. Фактически у Путина сейчас беспроигрышная лотерея. Он может сделать что угодно, а ответа не будет.

"В эту игру можно играть вдвоем. Вас что-то задело? Тогда и их это заденет. Россияне 10 раз подумают, нужно ли им это вообще. Именно эта реактивная позиция, основанная на фундаментальном страхе перед принятием каких-либо решений, и породила эту ситуацию. Все думают: а что будет делать НАТО, когда Путин нападет? Хотя таких вопросов быть не должно. Мы говорим об Альянсе с невероятным количеством самолетов, ракет и так далее. Альянсе, который еще несколько лет назад считался крупнейшей военной силой в мире",

– подчеркнул Олещук.

Напомним, утром 30 сентября один из российских дронов упал в Молдове. Он взорвался в 10 километрах от города Бендеры. Также свою боевую авиацию во время российской атаки на Украину поднимали Румыния и Польша.