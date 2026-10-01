Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог та аналітик міжнародної політики Петро Олещук. Росія вже посилює провокації проти Європи. А тамтешні спецслужби навіть не відкидають сценарій, за яким РФ спробує перевірити готовність НАТО протидіяти загрозі вже у найближчі місяці. Йдеться як про атаки дронами, кібератаки чи обмежені військові операції.

Як Росія може напасти на Європу?

За словами Олещука, буквально сьогодні посольство РФ в Ірландії почало погрожувати ядерним ударом в разі спроб ізолювати Калінінградську область. Все це цілком може "розкрутитися" навіть до військової операції.

Загалом росіяни цілком можуть використати фейкову "блокаду" Калінінградської області та почати бойову операцію з "деблокування". Під загрозою тоді опиниться Сувальський коридор, який розташований між Польщею та Литвою.

Вже вимальовується план, який росіяни можуть застосувати щодо Калінінградської області. Багато було розмов про Сувальський коридор. І ось ці всі дивні заяви про ядерну зброю та блокаду. Не виключено, що Росія може оголосити про блокаду Калінінградської області, а потім провести операцію з деблокування, погрожуючи застосувати ядерну зброю. Це було б цілком у їхньому дусі,

– зазначив Олещук.

Як Росія може розпочати війну проти Європи: дивіться відео 24 Каналу

Країни НАТО діють зараз надзвичайно стримано. Вони перебувають у програшній позиції, адже не готові жорстко відповідати на провокації з боку Росії. Фактично в Путіна зараз безпрограшна лотерея. Він може зробити що завгодно, а відповіді не буде.

"В цю гру можна грати удвох. До вас щось залетіло? Тоді до них залетить. Росіяни 10 разів подумаю, чи взагалі потрібно їм це. Оця реактивна позиція, заснована на фундаментальному страху перед ухваленням якихось рішень, і породила цю ситуацію. Усі думають, а що робитиме НАТО, коли Путін нападе? Хоча питань таких не має бути. Ми говоримо про Альянс з неймовірною кількістю літаків, ракет і так далі. Альянс, який ще кілька років тому вважався найбільшою військовою силою у світі",

– наголосив Олещук.

Нагадаємо, вранці 30 вересня один з російських дронів впав у Молдові. Він вибухнув за 10 кілометрів від міста Бендери. Також свою бойову авіацію під час російської атаки по Україні підіймала Румунія та Польща.