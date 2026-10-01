Соответствующие заявления прозвучали во время выступления главы страны-агрессора на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Что сказал российский президент?

Путин цинично призвал мировое сообщество к практическим действиям, чтобы "не допустить скатывания человечества к грани выживания".

Так, по словам Владимира Путина, продолжение международных конфликтов вполне возможно.

Особое внимание российский диктатор уделил критике международных институтов, в частности Организации Объединенных Наций. По его мнению, западные государства имеют непропорционально большое влияние на ООН, что якобы приводит к системному дисбалансу.

Россия поддерживает справедливую реформу ООН, но это невозможно без консенсуса, которого сейчас трудно достичь,

– утверждает Путин.

Кроме того, глава Кремля обвинил западных политиков в нарушении всех существующих международных норм, как он их назвал, "всех мыслимых и немыслимых табу".

Диктатор высказал мнение, что современная мировая политика якобы руководствуется исключительно правом силы, а не умом. Однако это, как дерзко считает Путин, ни к чему хорошему не приведет.

Предыдущая риторика Кремля и ядерные угрозы

Как уже сообщалось на нашем сайте, во время этого же выступления Путин высказал угрозы применить весь имеющийся арсенал вооружений в случае прямого нападения на Калининградскую область. Тогда он назвал российские средства поражения главным конкурентным преимуществом перед Западом.

Ранее мы также рассказывали, что кремлевский диктатор обвинял европейские государства в попытках использовать Украину для сдерживания развития России.

В то же время он публично заявлял об отсутствии у Москвы мотивов для нападения на страны Европейского Союза.