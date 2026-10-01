Відповідні заяви лунали під час виступу очільника країни-агресорки на майданчику дискусійного клубу "Валдай".

Що сказав російський президент?

Путін цинічно закликав світову спільноту до практичних дій, аби "не допустити скочування людства до межі виживання".

Так, за словами Володимира Путіна, продовження міжнародних конфліктів цілком можливе.

Окрему увагу російський диктатор приділив критиці міжнародних інституцій, зокрема Організації Об'єднаних Націй. На його думку, західні держави мають непропорційно великий вплив на ООН, що нібито призводить до системного дисбалансу.

Росія підтримує справедливу реформу ООН, але це неможливо без консенсусу, який зараз важко досягти,

– стверджує Путін.

Окрім цього, глава Кремля звинуватив західних політиків у порушенні всіх існуючих міжнародних норм, як він їх назвав, "усіх мислимих і немислимих табу".

Диктатор висловив думку, що сучасна світова політика нібито керується виключно правом сили, а не розумом. Проте це, зухвало вважає Путін, до добра не доведе.

Попередня риторика Кремля та ядерні погрози

Як уже повідомлялося на нашому сайті, під час цього ж виступу Путін висловив погрози застосувати весь наявний арсенал озброєнь у разі прямого нападу на Калінінградську область. Тоді він назвав російські засоби ураження головною конкурентною перевагою перед Заходом.

Раніше ми також розповідали, що кремлівський диктатор звинувачував європейські держави у спробах використати Україну задля стримування розвитку Росії.

Водночас він публічно стверджував про відсутність у Москви мотивів для нападу на країни Європейського Союзу.