Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

Що задумала Росія проти Європи?

За словами Сибіги, мета Росії – послабити підтримку України, зокрема через тиск та операції на території європейських держав.

Міністр зазначив, що йдеться вже не лише про гібридні дії, а й про диверсії та саботаж.

На його думку, європейським країнам потрібно готуватися до можливих загроз.

І європейські розвідки, і ми маємо дані про плани Росії. Чіткі розроблені плани з таргетом нападу на ту чи іншу європейську країну. Вони є. І розвідки про це знають. І до цього треба готуватися. Найголовніше – запобігти,

– наголосив дипломат.

Напередодні у виступі на Валдаї Володимир Путін фактично попередив про свої агресивні плани щодо Європи.

Очільник Кремля сподівався, що після приходу до влади у США Дональда Трампа Україна капітулює, залишившись без американської допомоги. Однак цього не сталося. І передусім, завдяки підтримці з боку країн Європи.

Тепер російський диктатор намагається залякати Європу, аби та припинила допомагати Україні.

Нагадаємо, Росія продовжує провокації проти європейських країн, зокрема із застосуванням безпілотників.

За словами політолога Петра Олещука, нещодавні заяви Москви щодо Калінінграда також супроводжуються ядерними погрозами.

Він припустив, що Росія може використати тему нібито блокади Калінінградської області як привід для військової операції. У такому разі під загрозою може опинитися Сувальський коридор між Польщею та Литвою.