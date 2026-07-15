У России есть ресурсы, чтобы воевать еще почти два года, – подполковник

Сегодня Владимир Путин не может позволить себе закончить войну, ведь для него это обернется серьезной эскалацией внутри России. Ее может возглавить огромное количество российских солдат, которые вернутся с фронта.

Кроме того, российский диктатор имеет возможность продолжать войну благодаря запасам ресурсов. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал подполковник ВСУ, начальник отдела международного военного сотрудничества Командования Сил ТрО Тарас Березовец, отметив, что еще одним "источником доходов" Москвы являются россияне.

У России есть ресурсы на войну еще на 2 года

Подполковник ВСУ подчеркнул, что сейчас Россия действительно столкнулась с вызовами в экономической сфере. Об этом уже говорит глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Однако у России есть ресурсы, чтобы воевать еще полтора – два года. Почему так? У России есть запасы,

– подчеркнул он.

Путин может себе позволить ограничивать российское население. Кремль уже давно извлекает средства из Фонда национального благосостояния России, увеличивает налоговое давление на бизнесменов и россиян. В Москве знают, что народное недовольство может ограничиться разве что социальными сетями.

Березовец предположил следующие шаги Путина: смотрите видео

Поэтому заканчивать эту войну Путин пока не собирается. У российского диктатора есть два сценария: продолжать ее с такой же интенсивностью, как сейчас, или начать эскалацию.

Об этом очень четко высказался в интервью изданию The Telegraph президент Чехии Петр Павел. Он сказал, что если не завершить войну в течение ближайших месяцев, дальше мир ждет эскалация со стороны Кремля в виде объявления всеобщей мобилизации. Скорее всего, это произойдет в октябре после выборов в Госдуму.