У России есть солдаты, деньги и запасы, но нет потенциала, – военный эксперт

Россия беспощадно ведет войну в Украине и начала тайно мобилизовывать солдат. Эксперты же отмечают, что у РФ есть люди и запасы, однако у российской армии вообще нет потенциала.

Так считает военный эксперт Виктор Кевлюк, рассказавший в эфире 24 канала о готовности России к войне.

По теме Россия готовит два варианта ядерного шантажа, – глава разведки Украины.

Эксперт отмечает, что потенциал в российской армии – это огромная проблема и сверхсложная задача внутри страны.

Ресурс – не носитель военного потенциала. Можно иметь колоссальные ресурсы и никак не воплотить потенциал. Россия сейчас на пороге этого события, когда есть люди, деньги, запасы, но нет потенциала,

– заявил Кевлюк.

По словам эксперта, РФ имеет около 8 тысяч танков, но их еще нужно привезти в нормальное состояние, чтобы оно ехало и стреляло одновременно, а не просто стояло.

Военный эксперт о нехватке техники у оккупантов:

Добавим, что украинские военные показывают невероятную решительность в защите своего государства. А оккупанты с каждым днем несут новые большие потери.

В Генштабе ВСУ рассказали, сколько в целом потерь понес враг с начала войны. Речь идет ориентировочно о более чем 12 тысячах личного состава. Также есть значительные потери техники, в том числе ВСУ уничтожили 362 российских танка, 1205 бронемашин, 135 артиллерийских систем, 33 средства ПВО, 58 самолетов и 83 вертолета.

Важно – ВСУ уничтожили еще одного танкового командира из России