У России есть солдаты, деньги и запасы, но нет потенциала, – военный эксперт
Россия беспощадно ведет войну в Украине и начала тайно мобилизовывать солдат. Эксперты же отмечают, что у РФ есть люди и запасы, однако у российской армии вообще нет потенциала.
Так считает военный эксперт Виктор Кевлюк, рассказавший в эфире 24 канала о готовности России к войне.
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Эксперт отмечает, что потенциал в российской армии – это огромная проблема и сверхсложная задача внутри страны.
Ресурс – не носитель военного потенциала. Можно иметь колоссальные ресурсы и никак не воплотить потенциал. Россия сейчас на пороге этого события, когда есть люди, деньги, запасы, но нет потенциала,
– заявил Кевлюк.
По словам эксперта, РФ имеет около 8 тысяч танков, но их еще нужно привезти в нормальное состояние, чтобы оно ехало и стреляло одновременно, а не просто стояло.
Военный эксперт о нехватке техники у оккупантов:
Добавим, что украинские военные показывают невероятную решительность в защите своего государства. А оккупанты с каждым днем несут новые большие потери.
В Генштабе ВСУ рассказали, сколько в целом потерь понес враг с начала войны. Речь идет ориентировочно о более чем 12 тысячах личного состава. Также есть значительные потери техники, в том числе ВСУ уничтожили 362 российских танка, 1205 бронемашин, 135 артиллерийских систем, 33 средства ПВО, 58 самолетов и 83 вертолета.
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