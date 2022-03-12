Так вважає військовий експерт Віктор Кевлюк, який розповів в ефірі 24 каналу про готовність Росії до війни.

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Експерт наголошує, що потенціал в російській армії – це величезна проблема і надскладне завдання в межах країни.

Ресурс – не є носієм військового потенціалу. Можна мати колосальні ресурси і ніяк не реалізувати потенціал. Росія зараз на порозі цієї події, коли є люди гроші, запаси, але немає потенціалу,

– заявив Кевлюк.

За словами експерта, РФ має близько 8 тисяч танків, але їх ще треба привезти до нормального стану, щоб воно їхало і стріляло одночасно, а не просто стояло.

Військовий експерт про брак техніки в окупантів:



Додамо, що українські військові показують неймовірну рішучість у захисті своєї держави. А окупанти з кожним днем несуть нові великі втрати.