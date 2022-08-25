Костенко заявил о кадровых проблемах в новых военных подразделениях россии

У россии возникают серьезные проблемы с доукомплектованием новых военных подразделений. Острее всего россия испытывает нехватку офицерского состава.

владимир путин 25 августа подписал указ об увеличении численности армии россии более чем на 130 тысяч человек. Комментируя это решение в эфире 24 канала, военный ВСУ и народный депутат Роман Костенко заявил, что таким способом путин хочет удержать свой надуманный "авторитет".

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спецоперация не предполагает мобилизацию

По мнению парламентария, путин хочет показать, что он может успешно завершить войну с помощью тех кадровых вооруженных сил, которые уже есть в его распоряжении.

Но мы уже увидели, что их не хватает, что путин терпит большие потери. Провести сейчас мобилизацию – это значит показать всему обществу, что его армия, которую он называл "второй армией мира" – это совсем не так,

– заявил Роман Костенко.

российская пропаганда из телевизоров постоянно убеждала, что у Украины "довольно слабая армия". Теперь выходит парадокс, что россия не смогла с нами справиться.

Теперь путину необходима мобилизация. Чтобы "не терять лицо", он нашел выход с помощью увеличения численности вооруженных сил россии.

путин увеличил численность российской армии: смотрите видео

Кадровые проблемы россии

Невозможность проведения открытой мобилизации войск – не единственная проблема россии. Также существенно усложняют жизнь и некоторые кадровые проблемы.

У нас сейчас информация, что они формируют третий армейский корпус. У них очень большие проблемы с кадрами, особенно с офицерскими кадрами,

– заявил Роман Костенко.

Он объяснил такую ситуацию тем, что большинство российских офицеров к моменту полномасштабного вторжения уже были в армии, поэтому сейчас их невозможно просто призвать.

"Поэтому этих людей они сейчас будут пытаться мотивировать, чтобы они шли в те части, которые будут сейчас группироваться. Тех людей будут посылать для пополнения в действующие части или те, которые сейчас формируются", – резюмировал военный.

Увеличение армии россии: коротко