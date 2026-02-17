Угрожает нашей авиации, – военный объяснил, на что способен новый российский ЗРК С-500
- Россия якобы вывела на боевое дежурство первый полк с новейшей зенитной ракетной системой С-500, которая способна действовать на дальности 150 – 170 километров и обнаруживать цели на высоте более 5 километров.
- С-500 может развернуть ограниченное количество дивизионов вблизи Москвы или границы с Украиной, угрожая украинской авиации, хотя ее полные характеристики остаются неизвестными.
В России хвастаются, что якобы на боевое дежурство заступил первый полк укомплектованный новейшей зенитной ракетной системой С-500 "Прометей". Враг надеется, что развертывание этого ЗРК улучшит возможности стратегической противоракетной обороны страны-агрессора.
В эфире 24 Канала военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил, что это за новейшая разработка и каковы ее возможности.
Какие возможности нового ЗРК С-500?
С середины 2023 года в России активизировались заявления о необходимости поставить на боевое дежурство зенитно-ракетный комплекс С-500. По словам Мусиенко, ранее появлялась информация о возможном размещении этих систем в оккупированном Крыму, однако из-за дополнительных испытаний этого не произошло.
По данным российской стороны, С-500 якобы способен действовать на дальности 150 – 170 километров и обнаруживать воздушные цели, в частности самолеты на высоте более 5 километров. В то же время полные тактико-технические характеристики комплекса остаются неизвестными, а обнародованные данные отличаются.
С-500 является более новой системой, чем С-400. В сегменте зенитно-ракетных комплексов Россия продвигается быстрее, чем в разработке других типов ракет. В то же время опыт полномасштабной войны показал уязвимость С-400 – более дешевые дроны способны поражать как сами комплексы, так и их радары. Несмотря на это, для украинской авиации такие системы представляют угрозу,
– отметил Мусиенко.
По предварительной информации, Россия может развернуть ограниченное количество дивизионов С-500. Не исключено, что их разместят вблизи Москвы, а устаревшие комплексы С-300 или С-400 переместят ближе к линии фронта. Также возможен вариант развертывания систем вблизи границы с Украиной или в оккупированном Крыму, что, однако, связано с рисками из-за регулярных ударов по военным объектам на временно захваченных территориях.
Обратите внимание! С-500 – это зенитная ракетная система нового поколения, созданная по принципу отдельного поражения баллистических и аэродинамических целей. Ее главная задача – перехват боевых частей баллистических ракет средней дальности. Комплекс может самостоятельно уничтожать ракеты с дальностью пуска до 3 500 километров, а также способен перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты на завершающем этапе траектории и частично – на среднем.
Какие удары по России наносит Украина?
Силы обороны Украины в ночь на 12 февраля поразили большой арсенал боеприпасов в Волгоградской области и оборонное предприятие на Тамбовщине. Удар нанесли дальнобойными средствами FP-5 "Фламинго".
Также СБУ установила рекорд дальности, атаковав Ухтинский НПЗ на расстоянии 1750 километров - на объекте возник пожар и зафиксировано повреждение установок переработки нефти.
В Брянской области более 12 часов продолжалась массированная атака: под ударами энергетическая инфраструктура, в Брянске частично исчезли тепло и электроснабжение.