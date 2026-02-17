Угрожает нашей авиации, – военный объяснил, на что способен новый российский ЗРК С-500

В России хвастаются, что якобы на боевое дежурство заступил первый полк укомплектованный новейшей зенитной ракетной системой С-500 "Прометей". Враг надеется, что развертывание этого ЗРК улучшит возможности стратегической противоракетной обороны страны-агрессора.

В эфире 24 Канала военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил, что это за новейшая разработка и каковы ее возможности.

Какие возможности нового ЗРК С-500?

С середины 2023 года в России активизировались заявления о необходимости поставить на боевое дежурство зенитно-ракетный комплекс С-500. По словам Мусиенко, ранее появлялась информация о возможном размещении этих систем в оккупированном Крыму, однако из-за дополнительных испытаний этого не произошло.

По данным российской стороны, С-500 якобы способен действовать на дальности 150 – 170 километров и обнаруживать воздушные цели, в частности самолеты на высоте более 5 километров. В то же время полные тактико-технические характеристики комплекса остаются неизвестными, а обнародованные данные отличаются.

С-500 является более новой системой, чем С-400. В сегменте зенитно-ракетных комплексов Россия продвигается быстрее, чем в разработке других типов ракет. В то же время опыт полномасштабной войны показал уязвимость С-400 – более дешевые дроны способны поражать как сами комплексы, так и их радары. Несмотря на это, для украинской авиации такие системы представляют угрозу,

– отметил Мусиенко.

По предварительной информации, Россия может развернуть ограниченное количество дивизионов С-500. Не исключено, что их разместят вблизи Москвы, а устаревшие комплексы С-300 или С-400 переместят ближе к линии фронта. Также возможен вариант развертывания систем вблизи границы с Украиной или в оккупированном Крыму, что, однако, связано с рисками из-за регулярных ударов по военным объектам на временно захваченных территориях.

Обратите внимание! С-500 – это зенитная ракетная система нового поколения, созданная по принципу отдельного поражения баллистических и аэродинамических целей. Ее главная задача – перехват боевых частей баллистических ракет средней дальности. Комплекс может самостоятельно уничтожать ракеты с дальностью пуска до 3 500 километров, а также способен перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты на завершающем этапе траектории и частично – на среднем.

