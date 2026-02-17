В етері 24 Каналу військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив, що це за новітня розробка та які її можливості.

Які можливості нового ЗРК С-500?

З середини 2023 року в Росії активізувалися заяви про необхідність поставити на бойове чергування зенітно-ракетний комплекс С-500. За словами Мусієнка, раніше зʼявлялася інформація про можливе розміщення цих систем в окупованому Криму, однак через додаткові випробування цього не сталося.

За даними російської сторони, С-500 нібито здатен діяти на дальності 150 – 170 кілометрів і виявляти повітряні цілі, зокрема літаки на висоті понад 5 кілометрів. Водночас повні тактико-технічні характеристики комплексу залишаються невідомими, а оприлюднені дані відрізняються.

С-500 є новішою системою, ніж С-400. У сегменті зенітно-ракетних комплексів Росія просувається швидше, ніж у розробці інших типів ракет. Водночас досвід повномасштабної війни показав уразливість С-400 – дешевші дрони здатні вражати як самі комплекси, так і їхні радари. Попри це, для української авіації такі системи становлять загрозу,

– зазначив Мусієнко.

За попередньою інформацією, Росія може розгорнути обмежену кількість дивізіонів С-500. Не виключено, що їх розмістять поблизу Москви, а застарілі комплекси С-300 чи С-400 перемістять ближче до лінії фронту. Також можливий варіант розгортання систем поблизу кордону з Україною або в окупованому Криму, що, однак, пов’язано з ризиками через регулярні удари по військових об’єктах на тимчасово захоплених територіях.

Зверніть увагу! С-500 – це зенітна ракетна система нового покоління, створена за принципом окремого ураження балістичних і аеродинамічних цілей. Її головне завдання – перехоплення бойових частин балістичних ракет середньої дальності. Комплекс може самостійно знищувати ракети з дальністю пуску до 3 500 кілометрів, а також здатний перехоплювати міжконтинентальні балістичні ракети на завершальному етапі траєкторії та частково – на середньому.

Яких ударів по Росії завдає Україна?