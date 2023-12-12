Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан во фронтовой сводке для 24 Канала отметил, что севернее Бахмута россияне сосредоточили серьезное количество сил и средств.

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Боевые действия на Востоке

Полковник запаса отметил, что летом на Востоке наши бойцы под командованием генерала Александра Сырского заняли лучшие позиции для обороны, то есть высоты и укрепрайоны. Там, где россияне сейчас серьезно давят, мы иногда даже отходим на лучшие оборонительные рубежи.

Там есть высоты с разницей иногда в несколько десятков метров, иногда нужно отойти на более высокую точку, чтобы контролировать в глубину противника,

– объяснил Свитан.

Он подчеркнул, что эти моменты сейчас регулируются по Восточному фронту. Там отстроена серьезная линия обороны, за которую на протяжении нескольких месяцев сражались наши воины от Купянска до Угледара.

Проблема россиян у Бахмута

Свитан заявил, что севернее Бахмута у россиян серьезное количество сил и средств. Дело в том, что в ближайшие три месяца оккупантам в Бахмуте под ударами батарей с высот будет практически невозможно находиться.

По его словам, в нулевые температуры российские захватчики видны с тепловизоров как на ладони. Там некий полигон по уничтожению россиян.

Понимая эту проблему российского Бахмутского гарнизона, они сейчас пытаются с севера снять блокаду, которую мы им создали по Бахмуту,

– сказал полковник запаса.

Военный эксперт добавил, что наши Силы обороны сдерживают давление российских захватчиков, находясь на высотах.

Взрывы в Крыму

Полковник запаса заметил, что во временно оккупированной Феодосии на днях горели топливоприемники. В общем, их нужно уничтожать повсюду, где возможно, поскольку горючее – это кровь армии.

Ежедневно у россиян будет гореть либо топливоприемник, либо нефтебаза, либо вагоны с топливом,

– считает Свитан.

Ведь, добавил военный эксперт, это стандартная работа тыловых спецподразделений.

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