Город Горловка Донецкой области находится под контролем врага уже почти 10 лет. О том, где он расположен на карте и почему важен для Украины, передает 24 Канал.

Смотрите также Украинские военные отбили один из терриконов в пределах Горловки

ВСУ отбили террикон

В черте города Горловки действовала 24 механизированная бригада имени короля Даниила. Нашим воинам удалось отбить террикон и установить там украинский флаг.

Бои за город шли и в 2014 году. После начала полномасштабной войны России против Украины власти сообщали, что нашим военным удалось отвоевать часть этого города, но потом упоминания о Горловке исчезли из информационного пространства.

Где находится Горловка: смотрите на карте

Почему Горловка важна для Украины

Наше государство стремится вернуть под свой контроль все свои территории в пределах административных границ 1991 года. Поэтому любые успехи в этом вопросе невероятно важны для нас. Отбитие террикона возле Горловки, которая находится под контролем врага уже почти 10 лет, – существенная победа Украины.

Нельзя умалять значение этого события в идеологическом контексте, однако есть также и практическое значение. Трасса Горловка – Бахмут, соединяющая два города, важна с точки зрения логистики. С начала контрнаступательных действий вблизи Бахмута россияне понимают, что, вероятно, именно эта трасса будет определенным оборонительным рубежом.

Этот город на границе Украины и ОРДЛО нужен Украине также для успешного планирования дальнейшего наступления и отвоевания остальных территорий, которые все еще находятся в оккупации.

Горловка находится под контролем России почти 10 лет, так что россияне имели возможность построить масштабные оборонные укрепления и организовать оборону, однако 12 декабря 2023 года Вооруженные Силы Украины все равно смогли захватить враждебные позиции.

Контрнаступление ВСУ: последние новости