Город Горловка Донецкой области находится под контролем врага уже почти 10 лет. О том, где он расположен на карте и почему важен для Украины, передает 24 Канал.
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ВСУ отбили террикон
В черте города Горловки действовала 24 механизированная бригада имени короля Даниила. Нашим воинам удалось отбить террикон и установить там украинский флаг.
Бои за город шли и в 2014 году. После начала полномасштабной войны России против Украины власти сообщали, что нашим военным удалось отвоевать часть этого города, но потом упоминания о Горловке исчезли из информационного пространства.
Где находится Горловка: смотрите на карте
Почему Горловка важна для Украины
Наше государство стремится вернуть под свой контроль все свои территории в пределах административных границ 1991 года. Поэтому любые успехи в этом вопросе невероятно важны для нас. Отбитие террикона возле Горловки, которая находится под контролем врага уже почти 10 лет, – существенная победа Украины.
Нельзя умалять значение этого события в идеологическом контексте, однако есть также и практическое значение. Трасса Горловка – Бахмут, соединяющая два города, важна с точки зрения логистики. С начала контрнаступательных действий вблизи Бахмута россияне понимают, что, вероятно, именно эта трасса будет определенным оборонительным рубежом.
Этот город на границе Украины и ОРДЛО нужен Украине также для успешного планирования дальнейшего наступления и отвоевания остальных территорий, которые все еще находятся в оккупации.
Горловка находится под контролем России почти 10 лет, так что россияне имели возможность построить масштабные оборонные укрепления и организовать оборону, однако 12 декабря 2023 года Вооруженные Силы Украины все равно смогли захватить враждебные позиции.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- В ноябре украинские военные захватили плацдарм на левобережье Херсона. Защитники закрепились и наносят мощные потери российским оккупантам. Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что происходит на левом берегу Днепра. По ее словам, врагу там тревожно. У украинских военных есть трудности. В частности, в вопросе логистики, связанной с преодолением речного препятствия.
- С ухудшением погодных условий Силы обороны Украины переходят к стратегической обороне по некоторым направлениям. Однако далеко не всех устраивает такое положение вещей. В частности, генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что содержание обороны составляет лишь одно из составляющих военных действий. Он сказал, что существуют другие перспективы, ведь наше продвижение продолжается.
- В конце года в издании WP материал о контрнаступлении ВСУ и его проблемах. Параллельно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что необходимо быть готовыми и к "плохим новостям" из Украины. Это – вполне нормальный процесс. Об этом рассказал политолог Игорь Рейтерович, прокомментировав недавнее интервью Йенса Столтенберга. Именно там он неоднократно подчеркивал, что нужно и дальше поддерживать Украину.