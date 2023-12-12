Місто Горлівка Донецької Області перебуває під контролем ворога вже майже 10 років. Про те, де воно розташоване на карті та чому важливе для України розповідає 24 Канал.

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ЗСУ відбили терикон

У межах міста Горлівки діяла 24 механізована бригада імені короля Данила. Нашим воїнам вдалося відбити терикон та встановити там український прапор.

Бої за місто точилися й у 2014 році. Після початку повномасштабної війни Росії проти України влада повідомляла, що нашим військовим вдалося відвоювати частину цього міста, але потім згадки про Горлівку зникли із інформаційного простору.

Де розташована Горлівка: дивіться на карті

Чому Горлівка важлива для України

Наша держава прагне повернути під свій контроль усі свої території у межах адміністративних кордонів 1991 року. Тому будь-які успіхи у цьому питання є неймовірно важливими для нас. Відбиття терикона біля Горлівки, яка перебуває під контролем ворога вже майже 10 років, є суттєвою перемогою України.

Не можна применшувати значення цієї події в ідеологічному контексті, однак є також і практичне значення. Траса Горлівка – Бахмут, яка сполучає два міста, є важливою з точки зору логістики. Від початку контрнаступальних дій поблизу Бахмута росіяни розуміють, що, ймовірно, саме ця траса буде певним оборонним рубежем.

Це місто на межі України та ОРДЛО потрібне Україні також для успішного планування подальшого наступу та відвоювання решти територій, які все ще перебувають в окупації.

Горлівка перебуває під контролем Росії майже 10 років, тож росіяни мали можливість збудувати масштабні оборонні укріплення та організувати оборону, однак 12 грудня 2023 року Збройні Сили України все одно змогли захопити ворожі позиції.

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