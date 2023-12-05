Зокрема, генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що тримання оборони становить лише одну зі складових воєнних дій. Він сказав 24 Каналу, що існують інші перспективи, адже наше просування таки триває.
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"Формат окопної і навіть окопної активної оборони принципово не підходить Україні", – зазначив Маломуж.
Чому окопна війна не підходить Україні: дивіться відео 24 Каналу
Так, українські бійці активно знищують окупантів і їхню техніку, що становить серйозне військове досягнення.
Україна має розвивати власний воєнний потенціал
Важливо не покладатись повністю на партнерів і розвивати власний оборонно-промисловий комплекс.
Нам потрібно працювати в тандемі, щоб ми мали повний комплект озброєння, техніки та особливо боєприпасів. Тоді активні наступальні операції будуть реальними,
– наголосив Маломуж.
Крім розвитку ОПК, важливі також правильне стратегічне планування й підтримка західних країн. Усе це разом гарантує перемогу України.
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