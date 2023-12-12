Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у фронтовому зведенні для 24 Каналу зауважив, що на північ від Бахмута росіяни зосередили серйозну кількість сил та засобів.

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Бойові дії на Сході

Полковник запасу зазначив, що влітку на Сході наші бійці під командуванням генерала Олександра Сирського зайняли кращі позиції для оборони, тобто висоти й укріпрайони. Там, де росіяни зараз серйозно тиснуть, ми іноді навіть відходимо на кращі оборонні рубежі.

Там є висоти з різницею іноді в кілька десятків метрів, іноді потрібно відійти на більш високу точку, щоб контролювати в глибину противника,

– пояснив Світан.

Він наголосив, що ці моменти зараз регулюються по Східному фронту. Там відбудована серйозна лінія оборони, за яку впродовж декількох місяців боролися наші воїни від Куп'янська до Вугледара.

Проблема росіян біля Бахмута

Світан заявив, що на північ від Бахмута у росіян серйозна кількість сил та засобів. Річ у тім, що в найближчі три місяці окупантам у Бахмуті під ударами наших батарей із висот буде практично неможливо перебувати.

За його словами, у нульові температури російських загарбників видно з тепловізорів як на долоні. Там такий собі полігон зі знищення росіян.

Розуміючи цю проблему російського Бахмутського гарнізону, вони зараз намагаються з півночі зняти блокаду, яку ми їм створили по Бахмуту,

– сказав полковник запасу.

Військовий експерт додав, що наші Сили оборони стримуватимуть тиск російських загарбників, перебуваючи на висотах.

Вибухи в Криму

Полковник запасу зауважив, що в тимчасово окупованій Феодосії днями горіли паливоприймачі. Загалом їх потрібно знищувати всюди, де можливо, оскільки пальне – це кров армії.

Щодня у росіян горітиме або паливоприймач, або нафтобаза, або вагони з паливом,

– вважає Світан.

Адже, додав військовий експерт, це стандартна робота тилових спецпідрозділів.

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