"Атеш" рассекретил серьезную проблему оккупантов на Юге Украины

Российские захватчики сталкиваются с серьезной проблемой на левобережье Херсонщины. Оперативно решить ее оккупанты не способны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

Смотрите также Оккупанты в Крыму ожидают масштабных ударов через несколько дней, – "Атеш"

У оккупантов серьезная проблема на левобережье Херсонщины

Агенты "Атеш" зафиксировали серьезные перебои с горюче-смазочными материалами у российских войск на левобережье Херсонской области.

В 144-м ОМСП артиллерийские установки 2С19 "Мста-С" заправлены летним дизельным топливом, из-за чего техника не может выполнять боевые задачи. Соседние подразделения выражают крайнее недовольство, поскольку небоеспособные гаубицы превращаются в легкие мишени и могут спровоцировать удары по их позициям,

– отметили в "Атеш".

Также подчеркнули, что оккупанты понимают проблему, правда, оперативно решить ее они не способны.

Читайте также Как оккупанты скрывают топливо после ударов по НПЗ: "Атеш" выяснил стратегию врага

Кстати, агенты "Атеш" сыграли значительную роль в уничтожении логистики врага, передавая информацию Силам обороны.