Такое мнение 24 Каналу озвучил главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. По его словам, Эр-Рияд может повысить добычу нефти.

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"Эр-Рияд может рекордно повысить добычу нефти и повлиять на цены. Это именно то, чего Путин больше всего боится, его доход может существенно сократиться. Эр-Рияд может не надавить, а просто рекомендовать арабским государствам снизить отношения с Россией. Для России это серьезная потеря", – считает он.

Украина должна перетащить Эр-Рияд на свою сторону

Мохаммад Фараджаллах отметил, что Саудовская Аравия поддерживает Украину гуманитарной помощью, но не военной. По его мнению, для Украины очень важна поддержка хотя бы одного из центров влияния – арабского мира или Китая. Однако с Пекином более сложная ситуация.

Арабский мир был на нашей стороне во время Холодной войны и занимал позицию цивилизованного мира. Именно арабский мир искалечил советскую экономику. Я уверен, что арабский мир может это повторить, но мы должны над этим поработать,

– убежден главный редактор.

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