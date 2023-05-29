Таку думку 24 Каналу озвучив головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах. За його словами, Ер-Ріяд може підвищити видобуток нафти.
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"Ер-Ріяд може рекордно підвищити видобуток нафти та вплинути на ціни. Це саме те, чого Путін найбільше боїться, його дохід може суттєво скоротитися. Ер-Ріяд може не натиснути, а просто рекомендувати арабським державам зменшити відносини з Росією. Для Росії це серйозна втрата", – вважає він.
Україна повинна перетягнути Ер-Ріяд на свій бік
Мохаммад Фараджаллах зазначив, що Саудівська Аравія підтримує Україну гуманітарною допомогою, але не військовою. На його думку, для України дуже важлива підтримка хоча б одного з центрів впливу – арабського світу або Китаю. Однак з Пекіном складніша ситуація.
Арабський світ був на нашому боці під час Холодної війни та займав позицію цивілізованого світу. Саме арабський світ покалічив радянську економіку. Я впевнений, що арабський світ може це повторити, але ми повинні над цим попрацювати,
– переконаний головний редактор.
Фараджаллах про напружені відносини між Ер-Ріядом та Москвою: дивіться відео
Відносини України та Саудівської Аравії: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський 19 травня прибув із візитом у Саудівську Аравію. Він зустрівся з Мухаммадом ібн Салманом ас-Саудом – спадкоємним принцом та прем'єр-міністром Саудівської Аравії. Він відзначив допомогу Ер-Ріяда у поверненні з російського полону 10 іноземних військових.
- Президент України виступив на саміті Ліги арабських держав. Під час промови Зеленський закликав допомогти захистити українських людей, включно зі спільнотою українських мусульман.
- Радник голови ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що цей візит дуже потрібен, адже для України важлива позиція арабських держав.
- Відомо, що наприкінці лютого до України приїжджав очільник МЗС Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан. Тоді за результатами візиту Саудівська Аравія виділила Україні допомогу у розмірі 400 мільйонів доларів.