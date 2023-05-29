Таку думку 24 Каналу озвучив головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах. За його словами, Ер-Ріяд може підвищити видобуток нафти.

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"Ер-Ріяд може рекордно підвищити видобуток нафти та вплинути на ціни. Це саме те, чого Путін найбільше боїться, його дохід може суттєво скоротитися. Ер-Ріяд може не натиснути, а просто рекомендувати арабським державам зменшити відносини з Росією. Для Росії це серйозна втрата", – вважає він.

Україна повинна перетягнути Ер-Ріяд на свій бік

Мохаммад Фараджаллах зазначив, що Саудівська Аравія підтримує Україну гуманітарною допомогою, але не військовою. На його думку, для України дуже важлива підтримка хоча б одного з центрів впливу – арабського світу або Китаю. Однак з Пекіном складніша ситуація.

Арабський світ був на нашому боці під час Холодної війни та займав позицію цивілізованого світу. Саме арабський світ покалічив радянську економіку. Я впевнений, що арабський світ може це повторити, але ми повинні над цим попрацювати,

– переконаний головний редактор.

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