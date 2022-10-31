Россия атаковала Украину ограниченным типом ракет: куда "делись" остальные и дроны

В понедельник, 31 октября, Россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. На этот раз агрессор использовал только ракеты Х-101 и Х-555, а дронов и ракет других типов не применяли.

Ракет стало меньше

Прежде всего, это связано с тем, что у россиян существенно уменьшилось количество как ракет, так и иранских дронов. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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По его словам, в частности, за это следует благодарить и события 29 октября в Севастополе, когда в результате взрывов был поврежден и фрегат "Адмирал Макаров", ставший флагманом Черноморского флота России после потопления "Москвы". Что не менее важно, "Адмирал Макаров" – это носитель 8 ракет типа "Калибр". Кроме того, возможно, был поражен и катер, несущий до 6 ракет.

Как следует уничтожать российские ракеты

Также Романенко отметил, что сейчас наступает тот период, который прогнозировали военные и эксперты, когда Украина подготовится, а союзники изменят свое отношение и поймут, что уничтожать воздушные цели, прежде всего, нужно еще до их запуска. То есть, например, пусковые установки с "Искандерами" уничтожать на земле, корабли с "Калибрами" в море или на базах, несущие ракеты самолеты – на аэродромах.

"Мы помним, как в Калуге на аэродроме было уничтожено, по разным оценкам, 4 – 6 самолетов. "Хлопки" или что это было, но это происходит", – отметил военный эксперт.

Он добавил, что сейчас мы переступили ту линию, по которой нужно наращивать усилия, и тогда россияне будут понимать, что их циничные атаки по Украине будут возвращаться им бумерангом.

Игорь Романенко о количестве ракет и дронов в России: смотрите видео

Ракетная атака по Украине 31 октября