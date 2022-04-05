У России свое видение Донбасса, а у нас – свое, – Зеленский о переговорах с Москвой
Источник:телеканал "Рада"
Президент Зеленский подчеркнул, что вопрос Донбасса – один из самых сложных в переговорах с государством-агрессором. У Москвы видение, которое полностью отличается от позиции Киева.
Об этом президент Зеленский рассказал во время общения с журналистами 5 апреля. Он подчеркнул, несмотря на кардинально разные позиции, договариваться как-то нужно.
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До Донбасса в Стамбуле руки не дошли – Зеленский
Президент подчеркнул, что на переговорах в Стамбуле между российской и украинской делегациями не поднимали вопрос Донбасса. Причина – у сторон слишком разное видение.
У России свое видение Донбасса, а у нас – свое. Поэтому у меня было довольно простое предложение, ведь я считаю, что мы не сможем договориться сразу по всем пунктам, это не возможно,
– пояснил Зеленский.
Президент заверил, если стороны хотят закончить войну, то они обязаны договариваться. При этом стороны – это не только Россия и Украина, но и западные партнеры.Вниманию! Президент Украины подчеркнул, что руководство страны видит, что цель России – это оккупация Донбасса, юга и Запорожья. Оккупантам надо создать сухопутный коридор в Крым.
Смотрите обращение президента Зеленского за 4 апреля: