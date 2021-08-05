У россиян "бомбит" после заявления Зеленского об украинском Донбассе
5 августа 2021 , 14:35Читати новину українською
Источник:24 канал
В России изрядно возмутились из-за слов президента Владимира Зеленского об украинском Донбассе. Они кричат, якобы Украина никогда не войдет в НАТО и ЕС.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в телеграме заявил, якобы без России "на этой территории цивилизации не будет".
Кстати Езжайте в Россию, – Зеленский обратился к пророссийским жителям Донбасса
В Кремле говорят о каких-то "красных линиях"
Представитель российского МИД Мария Захарова дерзко посоветовала Зеленскому предложить поехать тем, "кто рвется в ЕС и НАТО", сообщает ТАСС.
Она заявила, что якобы киевский режим перешел все красные линии, которые "отделяют национальную политику от национализма".
Заявление Зеленского
- Президент заверил, что временно оккупированный Донбасс рано или поздно обязательно вернется в Украину. Зеленский сказал: "Донбасс никогда не будет российской территорией. Просто никогда. Не важно, как долго продлится оккупация. Стена рухнет в любом случае."
- Поэтому Зеленский призвал местных жителей, которые хотят жить в России, переезжать на территорию государства-агрессора.
- Он подчеркнул, что без Украины цивилизации на Донбассе не будет.