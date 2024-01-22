Если в первом случае – это недоработка нашего государства, то во втором – блокирование союзниками военной помощи, в частности, недоразумения в Конгрессе США. Однако, как рассказал 24 Каналу бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, у россиян также есть проблемы, и не только со снарядами.
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Какого оружия не хватает россиянам
По опубликованным данным, украинские военные имеют жесткий лимит – 2 тысячи снарядов в сутки, в то же время у оккупантов ограничения составляют – 10 тысяч боеприпасов в день. При этом враг скулит, что такого количества недостаточно, потому что летом 2022 года каждый день использовал более 60 тысяч снарядов.
Вот тогда они чувствовали себя уверенно, а сейчас реально "пищат". Однако также нужно, чтобы было из чего выстреливать эти 10 тысяч снарядов. А чем дальше, тем больше становится проблем с артиллерийскими системами. У россиян артиллерия заканчивается даже быстрее, чем снаряды,
– подчеркнул военный.
Путинская Россия настолько деградировала, что просит помощи у Северной Кореи, в которой ездят грузовики на дровах – пиролизная техника 1940-х годов. В конце концов, вся "оборонка" КНДР – это подаренные Советским союзом станки, на которых до сих пор производят снаряды, получаемые Кремлем, поэтому качество совершенно соответствующее.
Россия сейчас не СССР 2.0 – это пародия в СССР. Да, у нас есть проблемы. Однако не нужно делать ложный вывод, что у нашего врага "все в шоколаде". У них такие же проблемы, как и у нас – люди, оружие, боекомплект. Однако у них они умножены на масштаб России и санкции. У обеих армий очень большие проблемы, но у нас есть шанс решить свои проблемы в 2024 году,
– отметил Евгений Дикий.
Проблемы врага из-за войны в Украине: главное
- Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что и украинская, и российская армии испытывают существенную нехватку людей. По его словам, Россия теряет столько же даже больше солдат, чем способна мобилизовать Также с конца лета 2023 года оккупанты начали наращивать производство боеприпасов. Правда, они гораздо хуже качества, чем были раньше.
- В декабре 2023 года артиллеристы российско-оккупационных войск начали жаловаться на качество снарядов поставленных КНДР, которые бывают детонируют прямо в дулах пушек. Следует отметить, что в ноябре прошлого года Северная Корея передала России более 1 миллиона артиллерийских снарядов. А с августа было осуществлено около 10 поставок оружия из КНДР в страну-агрессора.
- В ночь на 15 января украинские военные сбили российский ДРЛВ А-50 и командный пункт Ил-22 над Азовским морем. Уничтожение самолетов, вероятно, повлияет на способность России вести круглосуточную оперативную деятельность и поддерживать связь в зоне боевых действий.