Если в первом случае – это недоработка нашего государства, то во втором – блокирование союзниками военной помощи, в частности, недоразумения в Конгрессе США. Однако, как рассказал 24 Каналу бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, у россиян также есть проблемы, и не только со снарядами.

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Какого оружия не хватает россиянам

По опубликованным данным, украинские военные имеют жесткий лимит – 2 тысячи снарядов в сутки, в то же время у оккупантов ограничения составляют – 10 тысяч боеприпасов в день. При этом враг скулит, что такого количества недостаточно, потому что летом 2022 года каждый день использовал более 60 тысяч снарядов.

Вот тогда они чувствовали себя уверенно, а сейчас реально "пищат". Однако также нужно, чтобы было из чего выстреливать эти 10 тысяч снарядов. А чем дальше, тем больше становится проблем с артиллерийскими системами. У россиян артиллерия заканчивается даже быстрее, чем снаряды,

– подчеркнул военный.

Путинская Россия настолько деградировала, что просит помощи у Северной Кореи, в которой ездят грузовики на дровах – пиролизная техника 1940-х годов. В конце концов, вся "оборонка" КНДР – это подаренные Советским союзом станки, на которых до сих пор производят снаряды, получаемые Кремлем, поэтому качество совершенно соответствующее.

Россия сейчас не СССР 2.0 – это пародия в СССР. Да, у нас есть проблемы. Однако не нужно делать ложный вывод, что у нашего врага "все в шоколаде". У них такие же проблемы, как и у нас – люди, оружие, боекомплект. Однако у них они умножены на масштаб России и санкции. У обеих армий очень большие проблемы, но у нас есть шанс решить свои проблемы в 2024 году,

– отметил Евгений Дикий.

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