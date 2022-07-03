У россиян есть план привлечения Беларуси к войне: эксперт о том, чего ждать дальше

Беларусь продолжает проводить "учения" недалеко от границы с Украиной. Известно, что белорусские военные активно роют окопы не только возле границ с Украиной, но и возле границы с Польшей и Литвой.

Зачем Беларусь активно стягивает войска и технику к границам – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал политолог, соучредитель консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун.

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Беларусь хочет рассредоточить украинские войска

Вооруженные Силы Украины рассматривают все возможные сценарии эскалации войны с Россией, в том числе возможное наступление со стороны Беларуси.

Максим Джигун объяснил, что сейчас ситуация на границе Украины с Беларусью продолжает обостряться и происходит это не просто так. Так, возле границы продолжаются всевозможные "учения", как это называют россияне и белорусы, накапливается техника.

В Минобороны рассказали интересный факт: чтобы произвести впечатление на ВСУ, белорусы поставили возле украинской границы танки – правда, это только деревянные муляжи.

Все это свидетельствует о том, что происходит нагнетание информационного фона, идет мобилизация сил, которые есть в Беларуси. И есть попытка такого информационно-политического шантажа со стороны Беларуси, абсолютно контролируемая россиянами. Осуществляется этот шантаж с простой целью – не допустить мобилизацию украинских военных в те точки, где они сейчас больше всего нужны, и где есть самая большая угроза от России,

– отметил Максим Джигун.

Политолог добавил, что у Украины есть несколько тысяч километров границ с Россией и Беларусью, поэтому цель Путина – связать украинские силы по всей территории границы, не дав возможности сосредоточиться и выбить россиян из Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Николаевской областей.

Беларусь пытается всех запугать / Фото volynnews

Белорусская армия почти небоеспособна

Также, по мнению эксперта, все это просто очередная попытка рассредоточить украинские войска.

Во-вторых, это тоже попытка запугать украинцев. Жители северо-западных областей Украины, имея эту информацию, обычно находятся в состоянии стресса, переживания и мобилизации. И это оказывает негативное влияние на всех.

В-третьих, Беларусь является государством-соседом со многими государствами Европейского Союза и со странами НАТО. Поэтому угроза наступления Беларуси на западную часть Украины является опасным фактором и для Польши, и для Литвы, и для других государств, с которыми граничит Беларусь.

Поэтому это игра в так называемое европейское направление. Причин для мобилизации Беларуси много, особенно понимая, что усилий и возможностей белорусской армии пока немного. Россияне продолжают учить белорусских военных тому, как вести правильно войну, и в связи с этим рассчитывать, что в ближайшее время произойдет нападение – точно не стоит. Об этом говорят все военные эксперты, представители Генштаба, – подчеркнул Джигун.

Вероятность нападения со стороны Беларуси: главное

Беларусь сосредоточила на границе с Украиной до 7 батальонов. В приграничных районах проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертывают дополнительные средства радиоэлектронной борьбы.

Однако этих войск и техники до сих пор недостаточно, чтобы организовать нападение. С этими тезисами соглашаются и в Институте исследования войны.

По их данным, армия Беларуси не является боеспособной силой. У нее недостаточно средств, низкая боевая готовность и нет реального боевого опыта, в отличие от ВСУ. Кроме этого, Лукашенко армия нужна для того, чтобы удерживать свой режим.

Вооруженные Силы Украины рассматривают все возможные сценарии эскалации войны с Россией. Готовы наши бойцы и к нападению оккупантов с территории Беларуси или непризнанного Приднестровья. Соответствующее заявление сделала заместитель министра обороны Анна Маляр.

В Офисе Президента говорят, что в ближайшее время войско Лукашенко не будет наступать на украинские территории.

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Угроза, конечно, сохраняется, но ожидать, что наступление может произойти в ближайшие недели – не стоит. Но, конечно, они учат белорусскую армию не для красоты и не просто для того, чтобы отчитаться. Поэтому у россиян точно есть план привлечения белорусских военных к этой войне.