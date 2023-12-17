У россиян "минус" Су-25: Воздушные силы рассказали причастны ли

Россияне в сети рассказывают, что у них стало на один Су-25 меньше. В Воздушных силах отреагировали на эту новость и рассказали, причастны ли к потере врага.

Вечером 17 декабря российские паблики начали активно распространять информацию, что у противника стало на один Су-25 меньше. Все желали ему "вечного полета". 24 Канал дожидался официального заявления от Воздушных сил, которое не заставило себя долго ждать. Командующий Воздушными силами Николай Олещук иронически отреагировал на потерю оккупантов.

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Причастна ли Украина к сбиванию

"Вечного полета, брат" – так пишут в российских пабликах! Присоединяюсь! Могу уверенно сказать, что не украинская ПВО сбила российский штурмовик Су-25! Это четкие и слаженные действия российских зенитчиков, за что им большое спасибо от всего украинского народа! Так держать!

– поблагодарил Николай Олещук.



Россияне сетуют на сбитый Су-25 / Скриншот

Он отметил, что стало на одного оккупанта меньше. А это значит, что мы на один шаг ближе к победе. Кроме того, еще и минус Су-25 врага. Николай Олещук подчеркнул, что продолжение следует, что "вместе – к победе".

Что там по потерям россиян

На утро 17 декабря враг не досчитается 346 070 своих бойцов. Только за минувшие сутки ликвидировали 1 250 оккупантов.

Также на лом превратили 5 739 танков, 10 692 боевых бронированных машин, 8 137 артиллерийских систем, 923 РСЗО, 609 средств ПВО.

Кроме того, оккупанты потеряли еще и 324 самолета, 324 вертолета, 6 278 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 610 крылатых ракет, 22 судов, 1 подводную лодку, 10 766 автомобилей и автоцистерн, а также 1 194 единиц спецтехники.