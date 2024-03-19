Обвал россиян по линии фронта возможен: майор запаса назвал единственное условие

Ограниченная военная операция российских добровольцев уже выполнила ряд целей. Если ее успехи будут продолжаться в дальнейшем, то это может существенно повлиять и на поле боя в Украине.

Российские военные в Украине, вероятно, уже находятся под влиянием событий в приграничных областях собственной страны. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, что это может обостриться.

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Российские добровольцы могут выполнить важную миссию

Власти Белгородской области решили вывезти 9 тысяч детей из региона в связи с "периодическими обстрелами территории". На самом деле ситуация на границах России является более напряженной, чем такая формулировка местных властей.

В частности, российские добровольцы уже захватили поселок Теткино. Хотя изначально говорилось о рейде – то есть довольно оперативное мероприятие, ведь достаточно сил для того, чтобы условно зайти в Москву, у них сейчас нет.

Они выполнили политическую составляющую – сделали "красивую картинку" выборов в России. Эмоциональную составляющую они продолжают выполнять для того, чтобы военнослужащие из регулярных частей на линии фронта начали задумываться, с той ли стороны они воюют. Для многих это может быть трудно – почему они должны воевать с другой страной, если в собственной есть такие проблемы,

– отметил Алексей Гетьман.

Теперь же у российских военных есть и другая альтернатива – присоединиться к добровольцам и воевать за свою страну, для того, чтобы свергнуть кремлевский режим.

"На северном участке линии фронта россияне могут попытаться перейти к российским добровольцам. Если хоть одно подразделение на уровне батальона перейдет на сторону повстанцев, то может начаться цепная реакция на всей линии фронта. Это возможный сценарий", – заметил ветеран.

Если такая инициатива приобретет большие масштабы, то перспектива дойти до Москвы уже не кажется такой нереальной. Тем более тогда ряды российских добровольцев, вероятнее всего, будут пополняться. В конце концов, такое уже происходило во время мятежа Евгения Пригожина – местные вполне поддерживать вагнеровцев и радостно их встречали.

Что происходит на границе России