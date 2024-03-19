Російські військові в Україні, ймовірно, уже перебувають під впливом подій у прикордонних областях власної країни. Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман розповів 24 Каналу, що це може загостритися.

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Російські добровольці можуть виконати важливу місію

Влада Бєлгородської області вирішила вивезти 9 тисяч дітей з регіону у зв'язку з "періодичними обстрілами території". Насправді ж ситуація на кордонах Росії є напруженішою, ніж таке формулювання місцевої влади.

Зокрема, російські добровольці уже захопили селище Тьоткіно. Хоч початково мовилося про рейд – тобто доволі оперативний захід, адже достатньо сил для того, щоб умовно зайти до Москви, у них зараз немає.

Вони виконали політичну складову – зробили "гарну картинку" виборів у Росії. Емоційну складову вони продовжують виконувати для того, щоб військовослужбовці з регулярних частин на лінії фронту почали задумуватися, чи з того боку вони воюють. Для багатьох це може бути важко – чому вони мають воювати з іншою країною, якщо у власній є такі негаразди,

– зазначив Олексій Гетьман.

Тепер же у російських військових є й інша альтернатива – приєднатися до добровольців та воювати за свою країну, для того, аби скинути кремлівський режим.

"На північній ділянці лінії фронту росіяни можуть спробувати перейти до російських добровольців. Якщо хоч один підрозділ на рівні батальйону перейде на бік повстанців, то може початися ланцюгова реакція на всій лінії фронту. Це можливий сценарій", – зауважив ветеран.

Якщо така ініціатива набуде великих масштабів, то перспектива дійти до Москви вже не здається такою нереальною. Тим паче тоді лави російських добровольців, найімовірніше, поповнюватимуться. Зрештою, таке вже відбувалося під час заколоту Євгенія Пригожина – місцеві цілком підтримувати вагнерівців та радо їх зустрічали.

Що відбувається на прикордонні Росії