Истерия продолжается: что отчаянно ищут россияне на оккупированных территориях

Ситуация на временно оккупированных украинских территориях остается сложной. Россияне без устали терроризируют украинцев, арестовывая их по вымышленным обвинениям. Кроме того, россияне опасаются диверсий.

Видимо, успешные удары по военным объектам россиян в оккупированных городах, заставляют врага нервничать. Об этом подробнее 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья.

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Россияне ищут оружие

Российские военные после оккупации украинских городов не чувствуют себя там безопасно. Повсюду им мерещатся диверсанты. А за "тайниками с оружием" устраивают настоящую охоту.

На оккупированных территориях продолжается истерия с поиском каких-то тайников с боеприпасами, которые якобы разложили украинские диверсанты. Бегают люди с собаками, копаются в каких-то полях – вытаскивают какие-то патроны, гранатометы, которые якобы там заложены для украинской диверсионной деятельности,

– рассказал корреспондент.

Россияне сообщили, что вместе с патронами и гранатометами якобы нашли форму Вооруженных Сил Украины. Такая версия довольно странная, ведь понятно, что форма ВСУ – не лучший способ маскировки на оккупированных территориях.

"К сожалению, кроме этой вооруженной истерии с поиском каких-то схронов, они терроризируют наших людей. Регулярно поступают сообщения, что кого-то схватили. Аресты постоянные, чуть ли не каждый день можно прочитать, что кого-то "разоблачили"", – сообщил журналист.

Из недавнего, стало известно о случае, когда 61-летнюю женщину из Энергодара задержали за "дискредитацию российской армии". Теперь ее привлекут к ответственности.

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