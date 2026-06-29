От этого гудит небо, – — сказал военный, рассказывая, как Россия компенсирует недостаток наступательного потенциала

В Харьковской области у россиян нет достаточных сил для крупных механизированных штурмов, но они не ослабляют давление на украинские позиции. Враг пытается продвигаться небольшими группами, наносить удары по логистике и компенсировать недостаток наступательного потенциала с помощью дронов, разведки и авиаударов.

Инспектор пограничной службы первой категории пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" Артем Дрозд в эфире 24 Канала рассказал о том, что происходит в зоне ответственности подразделения. По его словам, за последние месяцы количество российских беспилотников на этом участке значительно возросло, а небо над Харьковской областью фактически гудит от FPV, "Ланцетов", "Орланов", Zala и других дронов.

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У россиян нет сил для крупных штурмов

В зоне ответственности "Шквала" боевые действия остаются интенсивными, но сейчас они в основном сосредоточены вокруг логистики. Украинские военные работают над перебросками и обеспечением оккупантов, россияне пытаются делать то же самое в ответ, одновременно проводят ротации и ищут возможности для локального продвижения.

У врага недостаточно личного состава, чтобы провести какие-либо тяжелые механизированные штурмы. Да и на данном этапе технологической войны это в основном невозможно сделать,

– отметил Дрозд.

Вместо масштабных атак оккупанты пытаются действовать путем инфильтрации. Они движутся по одному через поля и лесопосадки Харьковской области, скапливаются в определенных точках, а затем группами по 2–3, иногда до 5 человек, пытаются выйти к украинским позициям или хотя бы обнаружить их.

Большинство таких попыток на самом деле уничтожается дронами, уничтожается ударами нашей артиллерии,

– пояснил военный.

Важную роль играют и инженерные подразделения, которые создают заграждения и используют минирование, в частности с помощью дронов. Из-за этого россиянам не удается добираться до украинских позиций в больших количествах, но они пытаются компенсировать ограниченные возможности другими средствами.

От российских дронов гудит небо

Когда не хватает пехотных и механизированных сил для сильного давления, россияне делают ставку на воздух. Они активнее применяют разведку, дроны и удары с воздуха, чтобы наносить удары по передовым позициям, давить на логистику и затруднять передвижение украинских подразделений.

Нехватку наступательного потенциала они компенсируют воздушными ударами, воздушной разведкой, пытаются изолировать район боевых действий,

– подчеркнул инспектор пограничной службы.

Речь идет не только о FPV-дронах. Враг использует баражирующие боеприпасы, малые "Молнии", "Ланцеты", крупные "Шахеды", "Герани", "Герберы", а также разведывательные летательные аппараты типа Zala, "Орланов" и десятки других разновидностей беспилотников. За последние полгода их количество на этом участке существенно возросло.

От всего этого гудит небо Харьковщины,

– сказал Дрозд.

Эти дроны работают не только на передовой. Они летят в тыл, ищут технику, логистику и людей, поэтому под угрозой остаются и мирные жители, которые приближаются даже на 50 километров к линии боевого столкновения.

Украинские перехватчики уничтожают российские "крылья"

Несмотря на большое количество российских дронов, враг не контролирует воздушное пространство над зоной ответственности "Шквала". Украинские подразделения продолжают действовать, работают по обнаружению целей и располагают целым комплексом средств противодействия, который не позволяет оккупантам безнаказанно наносить удары по позициям, технике и логистике.

Они не господствуют в нашем воздушном пространстве. Наше продвижение продолжается. У нас есть целый комплекс средств для обнаружения и противодействия этому,

– отметил Дрозд.

Одну из ключевых ролей играют зенитные дроны-перехватчики. Они действуют против российских разведывательных "крыльев", которые ищут украинскую технику, маршруты перемещения и места расположения подразделений.

Наше подразделение зенитных дронов-перехватчиков действует чрезвычайно эффективно и за короткое время уничтожило вражеские "крылья" уже, пожалуй, на миллионы долларов,

– рассказал военный.

Такие средства спасают не только технику, но и жизни людей. Для передовой крайне необходимы FPV-дроны, уничтожающие врага, и средства РЭБ, защищающие передвижение и рассредоточение украинских военных, чтобы россиянам было сложнее подлететь и нанести потери.

Важно! Продолжается сбор средств на средства РЭБ и БПЛА для комендатуры "Шквал"!

Цель: 2 000 000,00 ₴

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