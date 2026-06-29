Інспектор прикордонної служби першої категорії прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал" Артем Дрозд в ефірі 24 Каналу розповів, що відбувається у зоні відповідальності підрозділу. За його словами, за останні місяці кількість російських безпілотників на цій ділянці значно зросла, а небо над Харківщиною фактично гуде від FPV, "Ланцетів", "Орланів", Zala та інших дронів.

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Росіяни не мають сил для великих штурмів

У смузі відповідальності "Шквалу" бойові дії залишаються інтенсивними, але нині вони здебільшого зосереджені навколо логістики. Українські військові працюють по переміщеннях і забезпеченню окупантів, росіяни намагаються робити те саме у відповідь, водночас проводять ротації та шукають можливості для локального просування.

Недостатньо цієї кількості особового складу у ворога, щоб провести якісь важкі механізовані штурми. Та й на цьому етапі технологічної війни це здебільшого неможливо зробити,

– зазначив Дрозд.

Замість масштабних атак окупанти пробують діяти через інфільтрацію. Вони рухаються по одному через поля й посадки Харківщини, накопичуються в певних точках, а потім групами по 2 – 3, інколи до 5 людей, намагаються вийти до українських позицій або хоча б виявити їх.

Більшість таких спроб насправді знищується дронами, знищується ударами нашої артилерії,

– пояснив військовий.

Важливу роль відіграють і інженерні підрозділи, які створюють загородження та використовують мінування, зокрема за допомогою дронів. Через це росіянам не вдається доходити до українських позицій у великих кількостях, але вони намагаються компенсувати обмежені можливості іншими засобами.

Від російських дронів гуде небо

Коли піхотного й механізованого ресурсу для сильного тиску бракує, росіяни роблять ставку на повітря. Вони активніше застосовують розвідку, дрони та удари з повітря, щоб бити по передніх позиціях, тиснути на логістику й ускладнювати рух українських підрозділів.

Нестачу наступального потенціалу вони компенсують повітряними ударами, повітряною розвідкою, намагаються ізолювати район бойових дій,

– наголосив інспектор прикордонної служби.

Йдеться не лише про FPV-дрони. Ворог використовує баражуючі боєприпаси, малі "Молнії", "Ланцети", великі "Шахеди", "Герані", "Гербери", а також розвідувальні крила типу Zala, "Орланів" та десятки інших різновидів безпілотників. За останні пів року їхня кількість на цій ділянці суттєво зросла.

Від усього цього гудить небо Харківщини,

– сказав Дрозд.

Ці дрони працюють не тільки по передньому краю. Вони летять у тил, шукають техніку, логістику й людей, тому під загрозою залишаються і цивільні, які наближаються навіть на 50 кілометрів до лінії бойового зіткнення.

Українські перехоплювачі знищують російські "крила"

Попри велику кількість російських дронів, ворог не контролює повітря над ділянкою відповідальності "Шквалу". Українські підрозділи зберігають рух, працюють по виявленню цілей і мають цілий комплекс засобів протидії, який не дає окупантам безкарно бити по позиціях, техніці та логістиці.

Вони не панують у нашому повітрі. Рух продовжується. Маємо цілий комплекс із виявлення і протидії цьому,

– зазначив Дрозд.

Одну з ключових ролей відіграють зенітні дрони-перехоплювачі. Вони працюють по російських розвідувальних "крилах", які шукають українську техніку, маршрути переміщення та місця розосередження підрозділів.

Наш підрозділ зенітних дронів-перехоплювачів діє надефективно і за невеликий час знищив ворожих крил уже, мабуть, на мільйони доларів,

– розповів військовий.

Такі засоби рятують не лише техніку, а й життя людей. Для передової критично потрібні FPV-дрони, які знищують ворога, і засоби РЕБ, що захищають переміщення та розосередження українських військових, аби росіянам було складніше підлетіти й завдати втрат.

Важливо! Триває збір на РЕБи та БПЛА для комендатури "Шквал"!

Ціль: 2 000 000.00 ₴

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